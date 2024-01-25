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Суд арестовал депутата Эмиля Жамгырчиева

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- Карыпбай кызы Толгонай, Бакыт Стамов
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Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении депутата ЖК Эмиля Жамгырчиева. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

"Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 24 января 2024 ходатайство следователя ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики удовлетворено. В отношении Эмиля Жамгырчиева применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 26 февраля 2024 года", - говорится в сообщении суда.

Напомним, депутат Эмиль Жамгырчиев обвиняется в незаконном пересечении границы.


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URL: https://www.vb.kg/434891
Теги:
суд, Кыргызстан
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