Суд арестовал депутата Эмиля Жамгырчиева

Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении депутата ЖК Эмиля Жамгырчиева. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

"Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 24 января 2024 ходатайство следователя ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики удовлетворено. В отношении Эмиля Жамгырчиева применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 26 февраля 2024 года", - говорится в сообщении суда.

Напомним, депутат Эмиль Жамгырчиев обвиняется в незаконном пересечении границы.