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В Башкирии 111 мигрантов с гражданством РФ поставили на воинский учет

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- Светлана Лаптева
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В Башкирии в ноябре-декабре 2023 года на воинский учет поставили 111 эмигрантов, которые недавно получили российское гражданство. Об этом сообщили в Военном следственном отделе СК России по Уфимскому гарнизону.

Для этого следователи вместе с сотрудниками военкоматов проводили рейды по местам проживания и работы трудовых мигрантов. Искали тех, кто получил гражданство РФ в 2023 году.

"В ходе проведенных мероприятий выявлено и поставлено на воинский учет 111 граждан в возрасте от 18 до 29 лет, получивших гражданство. Из них три гражданина призваны на службу по призыву, трое добровольно поступили на военную службу по контракту в ряды Вооруженных Сил РФ", - сообщили в Следственном комитете.

В рейдах, помимо сотрудников СК и военкоматов, принимали участие представители МВД и управления по вопросам миграции, отметили в ведомстве.

Как сообщал РБК, после начала специальной военной операции на Украине российские власти упростили процедуру получения гражданства РФ иностранцами, которые годятся к воинской службе и могут заключить контракт с Минобороны. При этом законодательство обязывает "новых" граждан в течение двух недель вставать на воинский учет.

В прошлом году силовые структуры стали проводить регулярные рейды по поиску мигрантов, получивших российское гражданство. Так, в Санкт-Петербурге в августе за один такой рейд в военкоматы доставили более 100 человек, не вставших на учет.

Источник: ufa.rbc.ru


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URL: https://www.vb.kg/434899
Теги:
миграция, Россия
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