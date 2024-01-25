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ГКНБ: Эмил Жамгырчиев планировал скрыться от следствия за границей

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В ГКНБ КР пояснили, по какой причине следствие ходатайствовало перед судом об аресте депутата Эмиля Жамгырчиева.

По данным ведомства, 26 декабря 2023 года Генеральным прокурором КР было возбуждено уголовное дело в отношении депутата ЖК КР Э.Жамгырчиева по факту незаконного перехода государственной границы.

"Следствием было установлено, что Э.Жамгырчиев в целях уклонения от уголовной ответственности и участия в следственных действиях по другому уголовному делу, а также намереваясь заручиться поддержкой криминального авторитета – гражданина Республики Узбекистан Салимбая Абдувалиева, незаконно пересек госграницу КР и незаконно выехал в Ташкент в декабре 2022 года для встречи с последним.

Согласно требованиям действующего законодательства, в парламент страны Генеральным прокурором КР было внесено представление о даче согласия на его привлечение к уголовной ответственности.

При этом 9 января 2024 года Э.Жамгырчиев, во время работы депутатской комиссии по рассмотрению вопроса о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, выпрыгнув через окно здания ЖК КР, скрылся, тем самым умышленно препятствовуя проведению расследования.

10 января 2024 года парламентом страны было дано согласие на привлечение Э.Жамгырчиева к уголовной ответственности, а председателем ГКНБ КР, генерал-лейтенантом К.К.Ташиевым депутатский корпус был ознакомлен с письмом Э.Жамгырчиева, которое он передал криминальному авторитету С.Абдувалиеву, а также озвучено отсутствие необходимости в его задержании.

Однако, ввиду того что следствие по уголовному делу в отношении Э.Жамгырчиева находится на завершающем этапе, последний вновь с целью уклонения от уголовной ответственности принял решение незаконно выехать в одну из соседних республик, чтобы скрыться от следствия, о чем Госкомитетом была получена соответствующая оперативная информация.

С учетом указанных выше обстоятельств, а также наличия реальных возможностей у Э.Жамгырчиева скрыться от следствия, 24 января 2024 года ему было предъявлено обвинение по факту незаконного пересечения государственной границы КР, а Первомайским районным судом Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия, то есть дол 26 февраля 2024 года.

Как отмечено выше, следствие по уголовному делу в отношении депутата ЖК КР Э.Жамгырчиева находится на вершащем этапе и в ближайшее время будут окончено и направлено в судебные органы, где и будет приниматься решение о его виновности или невиновности".


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URL: https://www.vb.kg/434902
Теги:
ГКНБ, суд, Узбекистан, Кыргызстан, арестован депутат, криминал
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