Комментарий МИД КР об оформлении виз гражданам Узбекистана

МИД Кыргызской Республики прокомментировало информацию в СМИ относительно условий оформления виз для граждан Республики Узбекистан и заявляет, что данное сообщение является недостоверным, предоставляя свои разъяснения.

"В соответствии с новыми правилами пребывания на территории Кыргызской Республики, граждане иностранных государств, в том числе граждане Узбекистана, для длительного пребывания должны оформить визу соответствующей категории.

Министерство напоминает, что согласно Соглашению между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о взаимных поездках граждан, действуют следующие тарифы за оформление виз:

до 6 месяцев – 10 долл. США, до 1 года – 20 долларов.

Кроме этого, граждане Республики Узбекистан имеют возможность оформления виз Кыргызской Республики посредством портала "Электронная виза" без требования выезда из страны.

Для подачи заявки на оформление виз посредством портала необходимо пройти по следующей ссылке с предоставлением указанного пакета документов:

для оформления "Туугандар виза" (членам семьи граждан КР):

– паспорт гражданина Узбекистана;

– ID-карта гражданина Кыргызстана;

– документ, подтверждающий родство (свидетельство о заключении брака или свидетельство о рождении);

– заявление гражданина Кыргызстана;

– справка с места работы о заработной плате или другой документ о материальной состоятельности гражданина Кыргызстана.

Обращаем внимание, что в качестве документа о материальной состоятельности можно предоставить нотариально заверенное обязательство о гарантировании материального обеспечения пребывания иностранного гражданина на территории Кыргызской Республики.

Других дополнительных требований по оформлению виз членам семей граждан Кыргызской Республики, в том числе обязательное наличие 50 000 сомов или иной суммы на банковском счете, не имеется.

На фоне увеличения разного рода спекуляций вокруг оформления виз Кыргызской Республики, Министерство просит обращаться за консультацией и разъяснениями только по официальным контактным телефонам Сектора визовой работы Министерства иностранных дел Кыргызской Республики: +996 312 66-30-70; +996 703 42 88 65 или по адресу: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 10.

Также можно обратить в Полномочное представительство Министерства: г.Ош, ул. Ленина 318, +996 3222 7 09 68, г.Жалал-Абад ул.Ленина 178, +996 3722 5 00 40", - говорится в сообщении министерства.