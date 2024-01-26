Европарламент на заседании в Страсбурге принял резолюцию с призывом к странам Центральной Азии соблюдать международные обязательства в области прав человека. Принятое решение вызвало неоднозначную реакцию в кыргызстанском обществе, и даже критику. В нашей стране есть немало тех, кто уверен, что за резолюцией скрывается более глубокая программа вмешательства Запада во внутренние дела региона.

В резолюции Европарламента подчеркивается соблюдение международных обязательств в области прав человека, якобы направленных на устранение озабоченностей по поводу нарушений прав человека. Однако по факту документ, изданный Европарламентом - это плохо завуалированная попытка вмешательства в суверенные дела нашей страны. И, конечно, понимание этого факта ставит под сомнение искренность евродепутатов, которых якобы волнуют права простых кыргызстанцев.

Впрочем, нескромные, но настойчивые попытки лезть во внутренние дела суверенного Кыргызстана делает не только Европарламент. Другая известная организация, обслуживающая интересы Запада, Human Rights Watch также заявляет об ухудшении ситуации с правами человека в Кыргызстане, ссылаясь на систематическое подавление критических высказываний и угрозы гражданскому обществу и свободе средств массовой информации.

Необходимо отметить, что все эти обвинения множатся на фоне стремления властей республики, навести порядок в медиасфере, а также заставить организации, осуществляющие политическую и околополитическую деятельность в республике за деньги из-за рубежа. Несложно увидеть довольно явную связь: западные структуры дают вполне предсказуемую реакцию на шаги руководства республики, которые приведут к тому, что американские и европейские агенты влияния потеряют возможности широкого влияния на граждан страны.

Те же самые месседжи со стороны западных структур мы видим и сегодня. Причиной истерики всевозможных правозащитных организаций стало задержание и последующий арест 11 "друзей" Болота Темирова. Речь о журналистах, которые под руководством депортированного "расследователя", получившего в 2021 году премию от Госдепартамента США, вели в стране деятельность по раскачке политической ситуации.

Так что вопросы о беспристрастности оценок, которые Кыргызстану ставит Европарламент и иже есть с ним, несомненно возникают, как и по поводу их соответствия более широким геополитическим стратегиям.

"Наши власти не беспокоятся как обстоят дела с правами человека в других странах. А вот почему другие страны интересуются нами это вопрос интересный. Я не могу ответить почему, и они готовы принимать какие-то решения. Не настолько у нас нарушаются права человека, чтобы другие страны могли принимать в отношении нас какие-то решения, чуть ли не санкции. Наш парламент принимает законы, которые мы граждане должны исполнять. И это внешнее вмешательство попытка регулировать как-то наше законодательство. Наш народ избрал президента, избрал парламент. И президент, и парламент - они ответственны за безопасность в нашей стране, стабильность и порядок. И власти обязаны принимать те законы, которые, они считают, будут полезны для нашей страны. Раз зарубежные страны не принимают участие в выборе нашего президента, парламента, значит они лишены права указывать какие у нас в стране должны приниматься законы. Другое дело наш народ, он может выступать, он имеет на это право", - говорит эксперт Бакыт Бакетаев.

Вопреки внешней критике Институт омбудсмена Кыргызской Республики транслирует противоположную точку зрения. Согласно данным национальной правозащитной структуры, граждане Кыргызстана стали оставлять меньше жалоб на нарушения своих прав, при этом все больше людей выражает уверенность в соблюдении прав человека в республике.

Так, доля респондентов, уверенных в том, что права человека в Кыргызстане соблюдаются, увеличилась с 57,7% в 2021 году до 70,2% - в 2023 году. Согласно исследованию, кыргызстанцы считают, что в стране стали лучше соблюдаться права на образование, так считают 65% опрошенных, и охрану здоровья, мнение 51%.

Опубликованные Институтом омбудсмена данные ставят под сомнение точность и мотивы, стоящие за западной точкой зрения. Они указывают на то, что обвинения Запада в "нарушениях прав человека" являются частью более широкой стратегии по сдерживанию политики реформ в Кыргызстане, потенциально уводящей нас от стратегического партнерства, особенно с Россией.

На геополитической шахматной доске Кыргызстан находится на перепутье, разрываясь между давлением Запада и своими связями с Россией и региональными альянсами. Разворачивающаяся драма подчеркивает хрупкое равновесие, необходимое для защиты национальных интересов в условиях внешнего влияния.

В этом ключе Кыргызстану важно помнить, что Россия - наш надежный партнер и стратегический союзник. Интеграция с ней и региональными объединениями такими как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС - единственный возможный путь для нашей страны, который позволит ослабить влияние Запада на нашу экономику и внешнюю политику.