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Перегруппировка. Сотрудники ЦРУ активизировали работу в Кыргызстане

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- Анвар Ажиев
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Январь 2024 года стал для Кыргызстана очередной проверкой на прочность политического режима. В стране всерьез взялись за представителей прозападных СМИ, которые под разными предлогами вносят неопределенность среди граждан страны с целью подготовить фундамент для протестных настроений, пишет издание AsiaToday.

А совсем недавно, 15 января, посольство США в Кыргызстане отчиталось, что в страну прибыла очередная группа волонтеров "Корпуса мира" из семи человек, которые, как сообщается, будут заниматься благородным делом и развивать туризм в стране. Однако эти люди будут работать в тесном сотрудничестве с местными НПО, а не с государством.

Не правда ли – крайне странно выглядит такое сотрудничество, ведь известно, что волонтеры НПО "Корпус мира" - это государственная структура США. Она финансируется из американского бюджета, а ее сотрудники в большинстве случаев связаны напрямую с ЦРУ и ФБР. В свою очередь, нештатные сотрудники специальных служб США через "Корпус мира" занимаются разведывательной и подрывной деятельностью в стране пребывания, вербуют представителей власти и СМИ, дают взятки, собирают информацию и так далее.

В сентябре 2023 года в Кыргызстан прибыл военно-транспортный самолет Boeing C-17, доставивший некий "дипломатический груз" для посольства США. Что характерно, аналогичная "дипломатическая посылка" доставлялась в Бишкек и в 2019 году, в ней содержались наличные деньги в размере 60 миллионов долларов. А вскоре после этого в стране произошел государственный переворот.

Буквально за пару недель до прибытия в Кыргызстан "дипломатической посылки" в посольстве США была принята присяга 29-й волны волонтеров "Корпуса мира" в составе 26 человек. На сайте американского посольства отмечается, что на сегодняшний день в Кыргызстане работает 42 "волонтера", то есть нештатных сотрудника специальных служб США.

Несложно догадаться, что, как и в 2019 году, в сентябре прошлого года в страну были направлены наличные деньги с целью раздачи ранее завербованным представителям СМИ и власти. В качестве посредников вполне могли быть задействованы все те же волонтеры "Корпуса мира". Раздача наличных денег избранным лицам проводилась с целью создания протестных настроений к весеннему периоду, чтобы в итоге устроить очередную насильственную смену власти и навредить стране, которая встала на путь оздоровления своего суверенитета и населения. Цели, которые должны быть достигнуты по результатам планирующегося переворота, скорее всего, звучат так: недопущение принятия нового закона, направленного на контроль неправительственного сектора, закона о запрете ЛГБТ-пропаганды и нового закона о СМИ, который находится на обсуждении. Эти три закона, в случае их принятия, сильно сократят влияние прозападных глобалистов на Кыргызстан, чего они намерены не допустить.

Странная активность наблюдается среди официальных представителей специальных служб США в Кыргызстане. На фоне перетряхивания прозападного лобби в Кыргызстане, как представителями ГКНБ, так и МВД. Так ко вторым с официальным визитом из посольства США в Бишкеке прибыла группа людей, которых сложно назвать иначе как резидентами ЦРУ и ФБР США в Бишкеке.

А 18 января 2024 года состоялась встреча начальника управления международного сотрудничества МВД КР Нурбека Жангабылова с атташе по правовым вопросам ФБР США в Центральной Азии Хэзер Тирни и помощником главы отдела безопасности посольства США в Кыргызстане Ричардом Данном. На официальном сайте МВД КР говорится, что стороны выразили готовность к открытому взаимодействию и двухстороннему сотрудничеству, что не раскрывает истинных целей встречи. Как можно заметить, были озвучены стандартные слова и сочетания букв, которые используются при любой "погоде".

Цель встречи, скорее всего, сводилась к обсуждению событий последних дней. Судя по всему, атташе посольства приезжала защищать "инвестиции" правительства США, направленные на дестабилизацию страны. Не стоит недооценивать возможность и глубину взаимодействия США с разными слоями населения.

Между тем, Шамиль Ибрагимов, который был ответственным за работу такого одиозного НПО страны, как фонд "Сорос Кыргызстан", опубликовал на своей странице пост, в котором пусть не прямо, а исподтишка, через психологическую подоплеку сообщения, призывает оказать поддержку арестованным и отмечает, что надежда есть. А значит, попытки в дестабилизации страны никуда не делись и работа в этом направление будет продолжаться, заключают авторы статьи.


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URL: https://www.vb.kg/434918
Теги:
НПО, США, Кыргызстан
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