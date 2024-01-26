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Военные медики рассказали о состоянии пострадавших вертолетчиков

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- Светлана Лаптева
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По информации начальника военно-медицинского управления МО КР полковника м/с Амана Матисакова, на сегодняшний день шестеро военнослужащих находятся в Клинической больнице скорой медицинской помощи, трое в национальном госпитале, а один военнослужащий переведен в военный госпиталь Министерства обороны.

Троим военнослужащим сделана операция, состояние их здоровья оцениваются как стабильно-тяжелое с позитивными сдвигами в сторону улучшения", - рассказал он.

Военные медики Министерства обороны находятся на постоянной связи с лечащими врачами, родными и близкими пострадавших военнослужащих, им оказывают всестороннюю медицинскую помощь и поддержку.

Далее полковник А. Матисаков отметил, что "на сегоднящний день 52 литра крови находится в Республиканском центре крови, именно для нужд военнослужащих СВО ВС КР. Более того военнослужащие, члены их семей, ветераны Вооруженных Сил приходят и добровольно сдают кровь.Первыми откликнулись ветераны военной авиации и военнослужащие СВО. Мы от души благодарим всех, кто не остался на стороне, а решил помочь нашим коллегам".


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URL: https://www.vb.kg/434920
Теги:
авиакатастрофа, Кыргызстан, Министерство обороны
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