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В Словакии прошли антиправительственные митинги

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Митинги против планов правительства провести масштабную реформу уголовного законодательства состоялись в Братиславе, а также в других городах Словакии, передает корреспондент РИА Новости.

Акции протеста, которые начались в Словакии в конце 2023 года, спровоцировала инициатива правительства во главе с Робертом Фицо провести масштабное реформирование уголовного законодательства, включающее смягчение наказания за некоторые экономические и имущественные преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Оппозиция в Словакии считает, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел.

В акции с требованием к правительству отказаться от этой реформы, которая состоялась в Братиславе в четверг, по данным местных СМИ, приняли участие порядка 27 тысяч человек. Оппозиция анонсировала подобные митинги еще в 14 городах Словакии.


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URL: https://www.vb.kg/434927
Теги:
митинг, Словакия
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