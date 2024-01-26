Погода
$ 89.36 - 89.70
€ 96.82 - 97.83

Илья Самсония: Алтуха не имеет никакого авторитета в воровском мире

234  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Недавно в соцсети появился "воровской прогон" (обращение воров в законе ко всем заключенным, - прим. ред.), представленный от лица вора в законе Ильи Самсонии, также известного как Илюха Озургетский. В своем обращении он рассказывает о ситуации в Кыргызстане после смерти вора в законе Камчы Кольбаева. Об этом сообщает ютуб-канал CrimeTimeRU

"После публикации "воровского прогона" 2 января во время посещения Сузакского района председатель ГКНЕБ Камчыбек Ташиев высказался о намерении продолжить борьбу с организованной преступностью в текущем году. Он подчеркнул, что в 2024 году страна станет правовой, законной и свободной, и весьма решительно заявил: "Если останутся ОПГ , то мы их всех устраним". Глава ГКНБ также отметил, что теперь понятия, такие как "вор в законе", "смотрящий" и "положенец" больше не будут использоваться.

"Таких слов больше не будет. Мы прекратим их использовать. Мы наведем порядок и в местах лишения свободы", - подчеркнул Камчыбек Ташиев.

В своем прогоне Илюха Озургетский поддерживает добропорядочных кыргызских граждан (представителей криминального мира, - прим. ред.), призывая сохранять единство и соблюдать воровской кодекс. Он утверждает, что следит за событиями в лагерях и на воле, и поддерживает тех, кто не поддается провокациям и не допускает раскола. Он также высказал критику в адрес бывшего члена ОПГ Камчы Кольбаева Алтынбека Ибраимова по прозвищу "Алтуха", который называл себя "бродягой" (криминальные авторитеты, которые которые живут по воровскому закону, - прим. ред.). Он заявил, что Алтуха не имеет никакого авторитета в воровском мире и что его не стоит воспринимать всерьез.

По нашим данным, после проведенного "воровского прогона" в лагерях Кыргызстана Алтуха больше не признается в воровском мире.

Отметим, грузинский вор в законе Илья Самсония, блатное имя – Ило Озургетский, "коронован" в 1996 году, 16 ноября 2012 года был задержан в аэропорту "Манас" во время посадки на рейс Бишкек – Москва. Выяснилось, что еще в марте 2009 года он получил кыргызский паспорт на имя Ильяса Алиева в паспортном отделении Свердловского района Бишкека. По приговору Первомайского райсуда столицы от 28 мая 2013 года Самсония получил 4 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434932
Теги:
Камчы Кольбаев, Россия, Кыргызстан, криминал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  