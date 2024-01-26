Илья Самсония: Алтуха не имеет никакого авторитета в воровском мире

Недавно в соцсети появился "воровской прогон" (обращение воров в законе ко всем заключенным, - прим. ред.), представленный от лица вора в законе Ильи Самсонии, также известного как Илюха Озургетский. В своем обращении он рассказывает о ситуации в Кыргызстане после смерти вора в законе Камчы Кольбаева. Об этом сообщает ютуб-канал CrimeTimeRU

"После публикации "воровского прогона" 2 января во время посещения Сузакского района председатель ГКНЕБ Камчыбек Ташиев высказался о намерении продолжить борьбу с организованной преступностью в текущем году. Он подчеркнул, что в 2024 году страна станет правовой, законной и свободной, и весьма решительно заявил: "Если останутся ОПГ , то мы их всех устраним". Глава ГКНБ также отметил, что теперь понятия, такие как "вор в законе", "смотрящий" и "положенец" больше не будут использоваться.

"Таких слов больше не будет. Мы прекратим их использовать. Мы наведем порядок и в местах лишения свободы", - подчеркнул Камчыбек Ташиев.

В своем прогоне Илюха Озургетский поддерживает добропорядочных кыргызских граждан (представителей криминального мира, - прим. ред.), призывая сохранять единство и соблюдать воровской кодекс. Он утверждает, что следит за событиями в лагерях и на воле, и поддерживает тех, кто не поддается провокациям и не допускает раскола. Он также высказал критику в адрес бывшего члена ОПГ Камчы Кольбаева Алтынбека Ибраимова по прозвищу "Алтуха", который называл себя "бродягой" (криминальные авторитеты, которые которые живут по воровскому закону, - прим. ред.). Он заявил, что Алтуха не имеет никакого авторитета в воровском мире и что его не стоит воспринимать всерьез.

По нашим данным, после проведенного "воровского прогона" в лагерях Кыргызстана Алтуха больше не признается в воровском мире.

Отметим, грузинский вор в законе Илья Самсония, блатное имя – Ило Озургетский, "коронован" в 1996 году, 16 ноября 2012 года был задержан в аэропорту "Манас" во время посадки на рейс Бишкек – Москва. Выяснилось, что еще в марте 2009 года он получил кыргызский паспорт на имя Ильяса Алиева в паспортном отделении Свердловского района Бишкека. По приговору Первомайского райсуда столицы от 28 мая 2013 года Самсония получил 4 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.