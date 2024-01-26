В Бишкеке мужчина проник в дом, угрожая ножом, похитил деньги и телефон

В Бишкеке мужчина проник в чужой дом, угрожая ножом, похитил деньги и телефон. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, в милицию обратился гражданин Б.Б. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые незаконно проникнув в квартиру по улице Ала-Арчинская, угрожая неизвестным острым предметом, завладели денежными средствами в сумме 3 500 сомов и двумя мобильными телефонами марки "Redmi". После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 207( Разбой) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый К.С. 1987 года рождения, который был водворен в ИВС.

В настоящее время сотрудниками милиции проводятся все необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию других причастных лиц.