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В Бишкеке мужчина проник в дом, угрожая ножом, похитил деньги и телефон

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В Бишкеке мужчина проник в чужой дом, угрожая ножом, похитил деньги и телефон. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, в милицию обратился гражданин Б.Б. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые незаконно проникнув в квартиру по улице Ала-Арчинская, угрожая неизвестным острым предметом, завладели денежными средствами в сумме 3 500 сомов и двумя мобильными телефонами марки "Redmi". После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 207( Разбой) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый К.С. 1987 года рождения, который был водворен в ИВС.

В настоящее время сотрудниками милиции проводятся все необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию других причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/434933
Теги:
задержание, кража, разбой, Бишкек
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