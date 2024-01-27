"Семейные узы в фокусе". Иранские фильмы пришлись по душе жителям Бишкека

В Бишкеке прошли Дни иранского кино, которые стали доступными для широкой аудитории в Кыргызстане. По словам советника по культуре посольства Исламской Республики Иран в Кыргызстане Тогани Абузара, показ иранских фильмов был организован при поддержке Департамента кинематографии Министерства культуры Кыргызской Республики.

"Выбрав пять разных жанров: анимацию, социальную драму, военную тему и биографию, мы стремились предоставить каждому зрителю возможность найти что-то по своему вкусу. Наша цель - демонстрировать разнообразие современного иранского кино, чтобы увеличить понимание и интерес к нашей кинематографической культуре.

Современное иранское кино динамично развивается, занимает призовые места на международных кинофестивалях, и мы хотели бы поделиться этим творчеством с местной аудиторией через такие мероприятия и интернет. Несмотря на неудачное время показов - днем, мы рады, что смогли привлечь достаточное количество зрителей.

Планируем провести еще больше мероприятий с большим количеством фильмов, и в зависимости от уровня сотрудничества с местными кинематографистами, приглашать иранских актеров и режиссеров. Выражаем благодарность всем нашим партнерам, благодаря которым удалось организовать Дни иранского кино в Бишкеке.

В начале февраля планируем устроить вечерний сеанс в доме кино имени Чингиза Айтматова, учитывая запросы заинтересованных зрителей. Перевод фильмов был выполнен в России, озвучивание произведено в Кыргызстане", - рассказал господин Абузар.

Иранские фильмы пришлись по душе многим зрителям. Так журналист Ирина Байрамукова отметила в разговоре с vb.kg, что все представленные фильмы были глубокими и тронули сердца зрителей.

"На открытии я посмотрела анимационный мультфильм "Лупету-ангел надежды", поразивший меня деталями и глубиной темы коррупции. Иранцы отличаются вниманием к выражению лиц, что придает фильмам особую атмосферу.

Отсутствие субтитров позволило полностью погрузиться в атмосферу происходящего, внимательно рассматривать детали. Фильм "Хэнасс" основанный на реальных событиях, рассказывает о чести человека, несмотря на трудности. Зрители были впечатлены серьезным подходом иранской стороны к подборкам фильмов.

Все представленные фильмы были глубокими и тронули сердца зрителей. Примечательно, что в сюжете уделяется внимание семейным ценностям и любви. Фраза "Вместе и до конца" из фильма говорит о важности выбора и оставаться верным своим идеалам", - сказала Байрамукова.