Как кыргызстанцам получить справку из госорганов не выходя из дома?

Теперь можно зарегистрироваться онлайн в приложении Tunduk из любой точки мира, не выходя из дома. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
По ее данным, это возможно сделать при получении Облачной электронной подписи (ОЭП) онлайн в мобильном приложении Tunduk.
Как можно получить ОЭП онлайн?
Для этого нужно:
* Скачайте приложение;
* Войдите и выберите "Не зарегистрированы?".
* Заполните необходимую информацию (ПИН, серию и номер паспорта, эл. почту и номер тел.);
* Дайте согласие на создание учетной записи в ЕСИ;
* Добавьте фотографию согласно правилам;
* Сфотографируйтесь и подтвердите;
* Нажмите на кнопку "Регистрация";
* Поздравляем! Вы получили ОЭП!
* Нажмите на кнопку "ОК" для просмотра соглашения;
* Соглашением можно поделиться (кнопка "Поделиться" сверху), при нажатии на кнопки "ОК" внизу-переход на страницу авторизации.
Это проект, реализованный совместно с Министерством цифровизации КР, ГУ "Түндүк" и ГП "Инфоком", который сделает удобными ваши онлайн-шаги по получению госуслуг через приложения Apple Store и