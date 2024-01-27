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Как кыргызстанцам получить справку из госорганов не выходя из дома?

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- Назгуль Абдыразакова
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Теперь можно зарегистрироваться онлайн в приложении Tunduk из любой точки мира, не выходя из дома. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, это возможно сделать при получении Облачной электронной подписи (ОЭП) онлайн в мобильном приложении Tunduk.

Как можно получить ОЭП онлайн?

Для этого нужно:

* Скачайте приложение;

* Войдите и выберите "Не зарегистрированы?".

* Заполните необходимую информацию (ПИН, серию и номер паспорта, эл. почту и номер тел.);

* Дайте согласие на создание учетной записи в ЕСИ;

* Добавьте фотографию согласно правилам;

* Сфотографируйтесь и подтвердите;

* Нажмите на кнопку "Регистрация";

* Поздравляем! Вы получили ОЭП!

* Нажмите на кнопку "ОК" для просмотра соглашения;

* Соглашением можно поделиться (кнопка "Поделиться" сверху), при нажатии на кнопки "ОК" внизу-переход на страницу авторизации.

Это проект, реализованный совместно с Министерством цифровизации КР, ГУ "Түндүк" и ГП "Инфоком", который сделает удобными ваши онлайн-шаги по получению госуслуг через приложения Apple Store и

Google Play


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URL: https://www.vb.kg/434940
Теги:
Кыргызстан, Документ
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