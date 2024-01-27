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В 2023 году служебные собаки раскрыли 100 наркопреступлений в Кыргызстане

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- Назгуль Абдыразакова
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В 2023 году с помощью служебно-розыскных собак Кинологического центра раскрыто 100 преступлений, связанных с распространением наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД. По ее данным, изъято свыше 438 кг различных наркотических средств, из них свыше более 83 кг гашиша, более 89 кг марихуаны и иных наркотических веществ.

Сотрудники Кинологического центра СБНОН МВД 535 раз выезжали на места происшествий и преступлений.

Также служебно-розыскные собаки использовались при раскрытии различных преступлений, в том числе кражи, разбои и др.


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URL: https://www.vb.kg/434942
Теги:
МВД, наркотики, собаки, Кыргызстан
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