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Известный боксер Орзубек Назаров рассказал о "наездах" на русский язык в КР

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Бывший чемпион мира в легком весе по версии WBA, чемпион СССР, Европы и мира среди любителей кыргызстанец Орзубек Назаров в интервью российскому экс-боксеру профессионалу Дмитрию Дрозду высказался об отношении к русскому языку, передаёт Sportarena.kz

"У нас один момент был, когда на русский язык, скажем так, были наезды. Он периодически идет. При этом уровень кыргызского чуть поднимается, это очень хорошо. А уровень русского - он может быть чуть выше, чуть ниже, но он будет присутствовать всегда по одной простой причине. Если многие страны говорят "мы многонациональные", то Киргизия в действительности многонациональная страна. У нас очень толерантное, что ли, воспитание. И вот этот переход Советского Союза в Киргизию, хотя уже больше 30 лет прошло, все равно еще советское воспитание осталось. И очень многие взрослые вливают в уши своим детям, что первый язык из иностранных, который вы должны знать, это русский. Потому что ближайшая страна, куда сегодня едут наши работать, это Россия. Потом детвора, съездив в Россию и вернувшись, понимает: да, если бы русский знал, еще лучше было бы. И это переносится другим ребятам", - заявил Орзубек Назаров


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URL: https://www.vb.kg/434943
Теги:
Орзубек Назаров, русский язык, Кыргызстан
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