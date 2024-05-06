В парке развлечений дети вылетели со сломавшегося аттракциона

В городе Ейске России трое детей получили травмы во время поездки на аттракционе в одном из парков, передает Liter.kz.

Происшествие случилось из-за неисправности аттракциона "Лавица". Во время движения защитные поручни, предназначенные для удержания детей, отключились.

Две девочки и один мальчик, находившиеся на аттракционе, вылетели в разные стороны. К счастью, серьезных травм дети не получили. По предварительной информации, у мальчика было сломано ребро, а у девочек обошлось ушибами и ссадинами.