Ташиев и Ятимов провели очередную встречу по вопросам границы

26 января 2024 года в городе Бустон Согдийской области Республики Таджикистан состоялась встреча сопредседателей Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

B ходе встречи руководители Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан обсудили вопросы делимитации кыргызско-таджикской государственной границы и дали конкретные поручения рабочим группам Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы продолжить работу по дальнейшему определению прохождения линии границы двух государств на оставшихся участках.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.