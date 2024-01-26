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ГКНБ КР выявлен подпольный завод по производству сигарет

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР пресечена деятельность подпольного завода по производству и реализации табачных изделий без акцизных марок, расположенного на территории Кара-Сууского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате проведенных мероприятий установлено, что указанный завод был построен в 2022 году и по сегодняшний день функционировал подпольно.

Оборудования (станки) для производства табачных изделий были привезены из ОАЭ, стоимость более 470 тыс. долларов США. Сырье (табак, фильтр, сигаретная бумага) и другие комплектующие для сигарет привозили из-за рубежа. Произведенные табачные изделия без акцизных марок реализовались на территории КР и контрабандным путем вывозились в соседние республики.

В результате произведенных обыскных мероприятий на территории указанного завода и в складских помещениях, где хранились сигареты обнаружено огромное количество комплектующих материалов для сигарет (табак, сигаретная бумага, этикетка, фольга, лента, фильтр и т.д.), а также 97 коробок с сигаретами (более 48500 пачек) без акцизных марок под брендом "Marlboro", "Platinum", "Asia", "Blue Sky" и "WT".

Задержан и водворен в СИЗО ГКНБ иностранный гражданин "О.В." являющийся одним из организаторов выявленного канала.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц".


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URL: https://www.vb.kg/434949
Теги:
ГКНБ, подделка, табак, Кыргызстан
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