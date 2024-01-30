Родные и земляки Рыспека Окомбаева мечтают вернуть его орден на родину

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем выступлении в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады заявил, что более 4,5 тысяч кыргызстанцев героически погибли в бою за свободу, и мы все несем ответственность за то, чтобы сохранить память о них. Поэтому очень важно, когда память о человеке, отдавшего жизнь за Родину, как минимум, сохраняется и в семье погибшего, и в его родном селе.

Боец пулеметной роты 125 гвардейского стрелкового полка 43 гвардейской Латышской дивизии Рыспек Окомбаев (в некоторых документах Ранбек)) 27 марта 1941 года в ходе наступления был ранен, но поле боя не покинул. Даже получив второе тяжелое ранение, он выдвинул свой пулемет, но в этот момент был ранен в третий раз, и все же продолжал вести бой. После боя на нем насчитали 17 ранений. Эти данные взяты из наградного листа от 27 марта 1943 года. Посмертно он был награжден орденом Ленина, но об этом подвиге в семье узнали только в 2018 году благодаря информации на сайте "Подвиг народа". Тем не менее, награда в семью пока не вернулась.

В селе Ичке-Жергез Иссык-Кульской области, где родился наш герой, создан поисковый отряд Учкун, который собирает информацию о всех героях-земляках. Это школа стала побратимом памяти школы №2 в городе Старая Русса Новгородской области, для того, чтобы вместе сохранять память и приумножать дружбу молодых поколений. К слову, поисковики Новгородской области одни из первых провели тщательную сверку документов по всем захоронениям периода Великой Отечественной войны, находящихся на их территории. Выявили сотни фамилий, о которых ранее не было известно.

Что касается нашего Окомбаева, теперь вот все его родные и земляки мечтают, чтобы орден был передан на родину, а точнее в музей школы. Его племянник Дуйшенбек Султанович Бабаев в конце 2023 года побывал на братском захоронении в Старорусском районе Новгородской области, где похоронен Рыспек Окомбаев. Также он обратился в общественную приемную Минобороны РФ с просьбой помочь разобраться с возвращением награды, но в ведомстве ему ответили, что по существующему законодательству России, ордена погибших участников Великой Отечественной войны родственникам не выдаются. Вручаются только удостоверения к наградам. Тем не менее, и потомки, и земляки все же не теряют надежды, что награда вернется на Родину.

Есть в семье и другая печаль - брат погибшего героя Рыспека Окомбаева Рыскелди Окомбаев (1919 г.р.) до сих пор считается пропавшим без вести. Большие надежды семья возлагала на то, что когда-нибудь будут отсканированы документы военных комиссариатов Кыргызстана, будет проведена сверка документов с гражданскими архивы, как это сделали в Новгородской области. Беда в том, что он был призван в 1939 году и считается пропавшим с 1941 года. А как известно, именно данные на этот период найти очень сложно. Поэтому и важно поднять все документы, возможно, где-то хранится какая-то справочка, запрос или сообщение из части.

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" обращалось, и не раз, с просьбой объединить усилия и провести сканирование документов периода 1931-1953 годов. Пока дело не сдвинулось с мертвой точки, а ведь это шанс вернуть домой с войны всех пропавших без вести.