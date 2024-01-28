В Бишкеке вводят QR-коды на остановках для отслеживания транспорта

В городе Бишкек на остановочных пунктах появятся QR – коды, где можно будет узнать о расстоянии и ориентировочном времени прибытия общественного транспорта к той или иной остановке. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, QR-код можно отсканировать с помощью камеры смартфона на каждом остановочном пункте столицы или через мобильное приложение "Мой город".

Проект реализуется в рамках цифровизации деятельности столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, муниципальными предприятиями "Центр цифровых технологий" и "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие".

Отметим, мэрия города Бишкек усиленно работает по цифровизации городских служб. Раньше расписания общественного транспорта вывешивались на остановочных пунктах, а сейчас вместо них QR-коды.

Кроме того, пользователи мобильного приложения "Мой город" теперь могут увидеть время работы столичных автобусов и троллейбусов, для этого необходимо скачать или обновить приложение через Google Play или App Store.