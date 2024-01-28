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В Бишкеке вводят QR-коды на остановках для отслеживания транспорта

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Бишкек на остановочных пунктах появятся QR – коды, где можно будет узнать о расстоянии и ориентировочном времени прибытия общественного транспорта к той или иной остановке. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, QR-код можно отсканировать с помощью камеры смартфона на каждом остановочном пункте столицы или через мобильное приложение "Мой город".

Проект реализуется в рамках цифровизации деятельности столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, муниципальными предприятиями "Центр цифровых технологий" и "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие".

Отметим, мэрия города Бишкек усиленно работает по цифровизации городских служб. Раньше расписания общественного транспорта вывешивались на остановочных пунктах, а сейчас вместо них QR-коды.

Кроме того, пользователи мобильного приложения "Мой город" теперь могут увидеть время работы столичных автобусов и троллейбусов, для этого необходимо скачать или обновить приложение через Google Play или App Store.


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URL: https://www.vb.kg/434973
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
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