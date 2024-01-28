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В Оше прошла выставка, посвященная природе и культурному многообразию КР

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Работники Ошского областного художественного музея имени Т.Садыкова в партнерстве с Программой развития ООН в рамках творческой лаборатории "ARТүрдүүлүк" провели мероприятие, которое включило в себя более 150 живописных и графических работ, изображающих природу и культурное многообразие Кыргызстана, выполненных 40 художниками из 7 регионов Кыргызстана. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, инициатива была направлена на распространение ценностей гражданской идентичности через искусство и историко-культурное наследие.

На мероприятии заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Чингиз Эсенгул уулу поздравив участников выставки отметил, что "ценности концепции Кыргыз жараны позволяют сохраняя этнокультурную самобытность всех этнических общностей Кыргызстана, объединяет и укрепляет единство народов через искусство и историко-культурное наследие".


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URL: https://www.vb.kg/434974
Теги:
выставка, искусство, Ош, Кыргызстан
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