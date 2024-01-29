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Вооруженные люди в масках открыли стрельбу в католической церкви Стамбула

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В Стамбуле двое неизвестных во время воскресной мессы открыли стрельбу по людям, находившимся в католической церкви Санта-Мария. В результате нападения погиб человек.

Мотивы и причины совершения преступления остаются неизвестны. Правоохранители начали расследование и предпринимают усилия по поимке нападавших.

Помимо одного из убитых пострадали еще несколько человек.

Отмечается, что нападавшие попали в объектив одной из камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как они медленно проходят по улице в масках, пытаясь не показывать своих лиц.

Источник: arbatmedia.kz


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URL: https://www.vb.kg/434984
Теги:
нападение, Турция, церковь
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