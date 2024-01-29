В Ташкенте хотят ввести "день без автомобиля", чтобы решить проблему смога

Генеральная прокуратура и Министерство экологии Узбекистана провели встречу с участием экспертов по вопросу загрязнения воздуха в Ташкенте. На ней предложили несколько идей по решению данной проблемы.

В рамках встречи было согласовано разработать и реализовать "день без автомобиля", разделение дней недели для движения автомобилей с четными и нечетными номерами, расширение использования общественного транспорта, повышение минимума топливного стандарта до Евро-4, отказ от угля в промышленности и т. д.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры.

Также пишется, что по инициативе президента в рамках общенациональной программы "зеленое пространство" в стране высажено более 85 млн деревьев, на высохшем дне Аральского моря на площади 1,8 млн га или в Сурхандарье созданы зеленые зоны с 3 млн кустов засухоустойчивых растений.

Узбекистан, как и наша страна, страдает от экологических проблем и нарушений со стороны граждан.

Так начальник управления Генпрокуратуры Узбекистана Уктам Утаев подчеркнул, что в Ташкенте уменьшилось количество искусственных озер, водохранилищ, зеленых насаждений, растет опустынивание, вызванное нехваткой воды в регионе, не прекращаются случаи определенных нарушений в области использования транспортных средств, топливной энергетики и экономии воды, атмосфера загрязняется больше, чем обычно.

Источник: ASIA-Plus