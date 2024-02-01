Власти Туркменистана озаботились о дополнительных запасах воды

На последнем заседании кабинета министров Туркменистана вице-премьер Тангрыгулы Атахаллыев проинформировал о ведущейся в стране работе по совершенствованию условий и механизмов для рационального использования водных ресурсов, эффективного орошения сельскохозяйственных угодий, улучшения мелиоративного состояния земель и создания дополнительных запасов воды.

Он также доложил о том, как в велаятах ведется очистка оросительных каналов и дренажных сетей для поддержания их эксплуатационного состояния.

Президент страны Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на важности работ по созданию дополнительных запасов воды и поручил вице-премьеру принять меры по усилению контроля над эффективным и целевым использованием водных ресурсов.

Источник: Ритм Евразии