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Ереван предложил Баку подписать пакт о ненападении

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- Светлана Лаптева
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Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в выступлении, посвященном Дню армии.

"Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что Армения привержена мирной повестке дня и не отступит от нее.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/434992
Теги:
Азербайджан, Армения
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