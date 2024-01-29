Закон об иноагентах: все равны, но некоторые равнее

Весной прошлого года группа депутатов инициировала принятие закона об иноагентах. Сейчас стало ясно, что закон примут, учитывая поддержку президента, парламентского большинства и руководства ГКНБ. Но Кыргызстан оказался под внешним давлением. Западные страны назвали этот закон "дискриминационным" и пообещали, что он отразится на благотворительных и гуманитарных проектах, оказывающих социальные услуги населению.

Есть латинская поговорка: "Что дозволено Юпитеру, не позволено быку". Запад ее явно помнит. И, видимо, не считает суверенный Кыргызстан достойным сравнения с Юпитером. Властям страны запрещают даже думать о том, что делает большинство западных государств.

Двойные стандарты США

Госдеп США уже несколько лет упорно требует от Кыргызстана отказаться от попыток принять поправки к закону об НПО. Ещё летом 2021 года пресс-секретарь Госдепа США заявлял: "США выражают глубокую озабоченность недавним принятием поправок к законам, налагающих обременительные требования к финансовой и программной отчетности для неправительственных организаций".

В самих же Штатах с 1938 года действует закон "FARA" (Foreign Agents Registration Act). Документ этот регламентирует работу организаций, представляющих интересы иностранных компаний и государств в США. Согласно FARA, иностранными агентами считаются любые физические и юридические лица, которые прямо или косвенно действуют в интересах "внешнего актора" или государства. Закон обязывает их предоставлять финансовую отчетность и данные о своей деятельности, а также маркировать любую свою продукцию как "иноагентскую".

Например, в качестве "иноагентов" обязаны регистрироваться местные компании, которые оказывают коммерческие услуги иностранным информагентсвам "Россия Сегодня" или "Синьхуа".

Американское издание "The Nation" считает, что FARA применяется в зависимости от текущего политического курса. Например, "Комитет помощи Северной Ирландии" или "Информационный Офис Палестины" – обязаны были зарегистрироваться как иноагенты, а "Американо-Ирзарильский комитет по общественным связям", финансируемый Тель-Авивом, от подобной обязанности освобожден.

За нарушение FARA грозит очень серьезное наказание. В 2021 году к 12 годам тюрьмы был приговорен некий Шах Зубери, который поддерживал связь со Шри-Ланкой и одновременно пытался добиться встречи с высокопоставленными чиновниками в Вашингтоне. Годом ранее был осужден Элиот Броуди за то, что поддерживал связи с правительством Малайзии и выступал за развитие малайзийско-американских отношений. В 2018 году Ричард Гейтс и группа американских граждан были осуждены в соответствии с FARA за связи с украинской оппозиционной "Партией Регионов".

Ни в одном из этих случаев осужденных не обвиняли в шпионаже; им вменялось лишь обращение к американским политикам и журналистам, которые могли бы как-то повлиять на политику США. Если бы сейчас в Кыргызстане действовал закон, повторяющий американский FARA, то власти могли бы арестовать всех руководителей НПО, подписывавших обращения к руководству страны и не записавшихся официально в иноагенты, – за демонстративное нарушение закона.

Британский FIRS

В октябре 2023 посол Великобритании в Кыргызстане Николас Боулер также осудил планируемые поправки к закону об НПО. Помимо этого, он заявил, что "Туманный Альбион" может ввести "визовые" санкции в отношении властей Кыргызстана. Однако в деле контроля над иноагентами Британия сама не отстает от США. С 11 июля 2023 там принят закон "FIRS". В этом документе отдельное место отведено "иностранному вмешательству", которое называется Foreign Influence Registration Scheme. В документе чётко прописано, что требуется обязательная регистрация любых лиц и организаций, участвующих в общественной жизни и сотрудничающих с иностранными государствами или политическими партиями. Отныне в Великобритании будут сажать за вмешательство в выборные процессы, а наличие же иностранного участия – будет отягчающим обстоятельством.

Такой же закон сейчас готовятся принять и в Канаде, входящей в Британское Содружество, причем его официально поддерживает кабинет министров. Лондон эти планы своей бывшей колонии не осуждает, но угрожает Кыргызстану, который рассматривает гораздо более мягкий законодательный акт.

Европейское лицемерие

В ноябре 2023 года Евросоюз также выступил с угрозами в адрес Кыргызстана. "Принятие закона об иноагентах может повлиять на возможность Евросоюза и других международных доноров осуществлять деятельность по сотрудничеству в КР", – заявили по итогам очередных переговоров в Брюсселе.

Однако уже в декабре Еврокомиссия утвердила проект так называемого "Пакета защиты демократии", который также предусматривает регистрацию всех иноагентов в Евросоюзе и публикацию общедоступного перечня таких организаций.

Во Франции парламентский комитет по разведке предложил принять аналогичный закон, независимо от планов европейской комиссии. Причем французы обещают, что закон не будет "дискриминационным", а будет требовать регистрации всех иноагентов, включая НПО и компании, финансируемые США.

Аналогичный закон об НПО уже несколько лет действует в Венгрии, являющейся членом Евросоюза. Сначала его критиковали европейские либералы, но теперь он становится образцом для "старой Европы" и Еврокомиссии. Европейские чиновники до сих пор не отозвали возражения против кыргызских поправок к закону об НПО, который полностью соответствуют европейскому "Пакету защиты демократии".

Уроки для Кыргызстана

Конечно же, у президента Кыргызстана возникли вопросы: почему одни страны разрабатывают и принимают такие законы, а другие не могут? Садыр Нургожоевич не преминул их задать западным коллегам: "У вас у всех все прозрачно. Мы тоже хотим знать, откуда поступают финансы и на что они идут. Это же не преступление. Пусть получают миллиарды долларов - мы будем только рады. Но финансовый отчет они же должны предоставлять".

Действительно, почему в западных странах принимаются законы наподобие "FARA", "FIRS" и "Пакет защиты демократии", а в Кыргызстане такой закон принять нельзя?

Или что, Кыргызстан недостаточно "прогрессивная" страна? То есть западные страны и имеют право развиваться, а Кыргызстан должен откатываться назад?

Именно такая мысль приходит, если посмотреть, какое давление оказывается на Кыргызстан при принятии закона об иноагентах. Двойные стандарты, не иначе.

Полина Беккер