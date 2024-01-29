Неделя сложится продуктивно. Гороскоп с 28 января по 4 февраля

Вот и подходит к завершению первый месяц 2024 года и на этой неделе предстоит уже встречать февраль. Эта неделя, на стыке двух зимних месяцев, сложится продуктивно. Удастся подвести итоги первого месяца года, сделать выводы и продумать стратегию на февраль. Ожидается получение полезной информации, практичные покупки, инвестиции. Предстоит знаковые разговоры, которые предопределят судьбу амурных отношений. Лишь в конце недели стоит немного сбавить темп. В спешке можно допустить промахи и ошибки. Понедельник, вторник, среда и четверг подходят для посещения парикмахера, а также для косметологических процедур. Понедельник подходит для рутинных дел, а также поездок и переездов. Вторник, среду и четверг стоит посвятить поведению переговоров, улаживанию спорных вопросов. В среду и четверг наиболее романтично сложатся свидания, а вечеринки поднимут настроение. Пятницу и субботу стоит посвятить ревизии документов и планов. Полезно работать с документами. Дни подходят для прохождения диагностики. В воскресенье приятно сложатся поездки, общение с друзьями.

Овен – пока есть возможность пополнить казну, увеличив доходы, а также продвинуться по карьерной лестнице, решить вопросы с документами, действуйте, не откладывая ничего на потом. Пользуясь поддержкой влиятельных людей, а также подсказками интуиции, вы существенно продвинетесь к желаемой цели. Покупки, на которых будут настаивать различные знакомые, окажутся чересчур затратными, а потому невыгодными. Придерживайтесь своего выбора.

Телец – время развития как личных, так и деловых отношений. Общение окажется созидательным, подталкивая вас к покорению новых вершин в карьере, либо учёбе, а также побуждая к подвигам ради любимого человека. Полученные знания помогут в конкуренции за лучшее место под солнцем. Благодаря вашей расторопности состоятся долгожданные поездки, как деловые, так и развлекательные. В отношениях с руководством в начале недели ещё возможно недопонимание.

Близнецы – появятся хорошие возможности для карьерного роста и преумножения доходов, но ради этого придется приложить усилия и дождаться результатов проведённых переговоров с влиятельными людьми. Мудрая и взвешенная тактика позволит не сбиться с верного курса ради сиюминутной выгоды. Подталкивать к действиям будут различные знакомые. Играя на ваших чувствах и желаниях, они будут предлагать участие в рискованных и затратных затеях. Поддавшись искушению, вы заплатите высокую цену.

Рак – выбирая как поступить в спорах с руководством и домочадцами, прислушайтесь к советам, которые будут поступать из различных источников. Умело используя опыт других людей, вы уловите момент, когда взять паузу в споре и завершите тактично проблемное общение. Дальнейшее продолжение разговора на повышенных тонах может перейти в конфликт с непредсказуемыми последствиями. Оставив участников спора при своём мнении, вы успеете принять участие в важных мероприятиях и поездках.

Лев – пока что рано расслабляться. Предстоит провести ещё одну неделю в трудах, дабы обеспечить себя доходами. Как говориться, не потопаешь, не полопаешь. Вы сможете создать дополнительные источники доходов, либо вообще сменить работу. Всё это пойдёт вам на пользу. Заодно стоит заняться здоровьем. Вступать в споры ни с руководством, ни с деловыми партнёрами не желательно. Всё это сотрясание воздуха на пользу не пойдёт, да и получению документов навредит.

Дева – позвольте себе помечтать и вместе с близкими людьми, а также деловыми партнёрами порассуждать на свободные темы. Появится много всевозможных идей от увлекательного и романтичного досуга, до масштабных бизнес и творческих проектов, которые вы в самое ближайшее время сможете воплотить в жизнь. Устремившись в магазины за покупками, либо увлёкшись коммерческими сделками, вы можете бесцельно потратить деньги, пытаясь скопировать чужой успех.

Весы – появятся новые увлечения, которые придутся по душе и домочадцам, что устранит недопонимание в доме пойдёт на пользу отношениям. На волне эмоционального подъёма захочется что-то поменять в интерьере дома, а также привнести новое в свой бизнес. Достигнутые успехи могут не прийтись по душе некоторым знакомым, а также влиятельным людям. Используя доступные им рычаги давления на вас, они попытаются испортить ваши начинания. Постарайтесь не втянуться в навязанный конфликт.

Скорпион - неделя выдастся активной. Практически каждый день будет наполнен поездками, деловыми и дружескими встречами, свиданиями. Сидеть на месте не придётся. Всё это пойдёт на пользу отношениям, как деловым, так и личным, а также придаст импульса делам. Заметного прогресса удастся достичь и в учёбе. Ближе к концу недели что-то не поделив с домочадцами можно увязнуть в длительных спорах. Оставьте эти дебаты до лучших времён.

Стрелец – финансовый поток продолжит медленно, но увеличиваться, создавая возможность реализовать задуманные планы и мечты. Ваша главная задача научиться управлять расходами. Собственные желания и запросы близких людей способны существенно облегчить казну и даже рост доходов окажется незаметным на фоне непомерно возросших расходов. Правильная расстановка приоритетов позволит не только совершить нужные для дома и семьи покупки, но и вложить деньги в развитие.

Козерог – пока вы успешно претворяете в жизнь свои замыслы, близкие люди могут почувствовать свою ненужность, понимая что решения принимаются без их ведома. Прежде чем браться за новое дело или организовывать досуг, поговорите с друзьями, домочадцами и любимым человеком. В этом случае они не станут чинить препятствий и станут вашими надёжными союзниками. Совместный творческий поиск под вашим руководством принесёт много полезных плодов.

Водолей – удачное стечение обстоятельств поможет реализовать задуманное. Найдутся деньги для покупок и развитие начатых проектов, будут подписаны важные документы. Своевременная забота о здоровье защитит от недугов. Непродуманные поездки и участие в экстремальных развлечениях не только разрушат планы, но и станут причиной различных происшествий и даже травм. Столкнувшись с плохим настроением у друзей и второй половинки, не обижайтесь, а попытайтесь понять причину их раздражения.

Рыбы – шаг за шагом вы будете приближаться к желаемым целям, упорно пробивая себе дорогу вперёд. Значимую роль сыграют знакомые. Друзья, коллеги. Кто-то поделится нужным советам, а кто-то окажет содействие не словом, а делом. Возможно и расширение круга общения. В конце недели не перегружайте себя незапланированными поездками. Возможно они станут перебором. Позвольте себе отдохнуть, а поездки оставьте на другую неделю.

Астролог Андрей Рязанцев