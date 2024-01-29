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Акылбек Жапаров принял участие в церемонии передачи авто МВД КР

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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в официальной церемонии передачи автотранспортных средств Министерству внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, глава кабмина в своем выступлении отметил, что борьба с незаконным распространением наркотиков является задачей не только правоохранительных органов, но и всего общества в целом.

"Все виды наркотиков наносят непоправимый вред здоровью человека. Они забирают жизнь и семью человека, представляя реальную угрозу безопасности общества. В борьбе против этой напасти важна консолидация общества, где каждый может внести свой вклад в распространении информации о вреде наркотиков",- сказал Акылбек Жапаров.

Он также выразил благодарность правительству Российской Федерации в лице чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Кыргызской Республике – Николая Удовиченко, отметив, что "благодаря данной помощи у сотрудников Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков повысится потенциал и технические возможности".

Акылбек Жапаров также остановился на экономических показателях развития республики за последние годы.

"ВВП страны в 2023 году превысил 1 трлн 228 млрд 900 млн сомов, темпы роста – 6,2%. Консолидированный бюджет в 2023 году составил 575 млрд сомов, то есть за 2,5 года вырос на более чем в два раза. Нам удалось обновить материально-техническую базу практических во всех госорганах, и в том числе МВД. Наша страна твердо верит в важность укрепления регионального сотрудничества для стабильности, процветания и мира. Мы все вместе должны бороться против наркотиков, против его распространения во благо наших народов, нашего подрастающего поколения",- заключил председатель кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/435000
Теги:
Акылбек Жапаров, МВД, Россия, Кыргызстан, автомобили
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