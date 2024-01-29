ЮНИСЕФ передал МЧС КР палатки

ЮНИСЕФ передал Министерству чрезвычайных ситуаций КР 25 больших палаток. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

По ее данным, их можно использовать в качестве временного места для обучения, питания или оказания медицинских услуг, а также для временного размещения людей. Общая стоимость оборудования составляет более 4,7 млн сомов.

Официальная церемония передачи состоялась в городе Ош с участием первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Азамата Мамбетова и и.о. представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане Кристины Бруджиоло.

Есть две версии палаток: для теплых и холодных погодных условий. Кроме того, ЮНИСЕФ передал специальные брезенты, которые можно использовать в качестве напольного покрытия, а также санитарное оборудование, используемое во время чрезвычайных ситуаций.

"К сожалению, мы не можем предотвратить все чрезвычайные ситуации. Однако благодаря готовности мы можем смягчить последствия стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Мы верим, что это оборудование еще больше повысит способность Кыргызстана реагировать на чрезвычайные ситуации и защищать уязвимые группы населения, особенно детей и женщин", - отметила и.о. представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане Кристина Бруджиоло.

ЮНИСЕФ продолжает поддерживать Кыргызстан в усилении готовности страны реагировать на чрезвычайные ситуации, уделяя особое внимание обеспечению безопасности детей.