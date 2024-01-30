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Акылбек Жапаров: Работа по цифровизации налоговой сферы будет усилена

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Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров провел рабочее выездное совещание в Государственной налоговой службе КР.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о цифровизации налогового администрирования.

Глава кабмина отметил, что работа по цифровизации налоговой сферы будет усилена в целях создания благоприятных условий для налогоплательщиков.

"Сейчас 21 век, эпоха современных технологий. Каждое приложение для налогового мониторинга должно работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Программы не должны прекращать работу из-за сильных перегрузок. Привлекайте к работе в налоговой сфере ведущих IT-специалистов", - сказал он.

Вместе с тем на заседании было отмечено, что для повышения эффективности работы по цифровизации налогового администрирования будут выделены специальные средства. Кроме того, было заявлено, что к 1 июню текущего года все рынки и общественный транспорт будут оцифрованы до соответствующего уровня.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/435016
Теги:
Акылбек Жапаров, налоги
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