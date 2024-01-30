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Инфляционные процессы в Кыргызстане продолжают замедляться – Нацбанк

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Инфляционные процессы в Кыргызстане продолжают замедляться. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщила официальный представитель Нацбанка КР Аида Карабаева.

По ее данным, в декабре 2023 года показатель годовой инфляции составил 7,3%, в январе 2024 года – 5,9%.

"В структуре инфляции отмечается устойчивое замедление прироста цен на продовольственную группу товаров в годовом выражении с 15,8% в декабре 2022 года до 1,9% в январе 2024 года. При этом цены на непродовольственные товары и услуги демонстрируют более медленное снижение, отражая отчасти воздействие административных мер по пересмотру тарифной политики на отдельные виды товаров и услуг", - сообщила Карабаева.

Она отметила ,что условия внешней среды все еще остаются ключевыми факторами для инфляционных процессов в Кыргызстане, и их проявление указывает на более медленное возвращение базовой инфляции к целевым уровням.

"Ценовая конъюнктура мировых продовольственных и сырьевых рынков остается разнородной: мировые цены на продовольствие постепенно снижаются, в то время как глобальные рынки нефти и золота демонстрируют волатильность цен. В этих условиях дальнейшее снижение базовой инфляции и инфляционных ожиданий населения и экономических субъектов будет являться основным приоритетом при разработке и проведении денежно-кредитной политики в течение 2024 года", - проинформировала официальный представитель НБ КР.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/435019
Теги:
инфляция, Кыргызстан
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