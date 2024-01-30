Данияр Амангельдиев: Минэкономики выступает мостом между государством и би

Проводимая налоговая политика в Кыргызстане будет направлена на достижение баланса между интересами бизнеса и государства. Об этом на Национальном налоговом форуме Кыргызской Республики "Путь трансформации налоговой системы"заявил министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев, сообщает пресс-служба ведомства.

"Как отметил министр, налоговая политика является составной частью экономической стратегии государства и играет ключевую роль в соблюдении баланса интересов государства и бизнеса. Эффективное взаимодействие между налоговой системой и бизнес-средой способствует устойчивому развитию обеих сторон.

Посредством налогообложения государство собирает средства для обеспечения общественных нужд, при этом старается не создавать излишнего бремени для предприятий.

Руководством страны была поставлена непростая задача: создать такие условия, при которых предприниматели сами будут заинтересованы в выходе из теневой экономики и уплате налогов. Проводимая налоговая реформа направлена для создания благоприятных условий добросовестным предпринимателям, обеспечивая им здоровую конкуренцию на рынке, - подчеркнул министр.

По его словам, социально-значимым инструментом успешной реализации налоговой политики является Налоговый кодекс, он же выступает и гарантом правового взаимодействия между государством, бизнесом и гражданами. В 2022 году вступила в силу новая редакция Налогового кодекса. В 2023 году в рамках проводимых налоговых реформ в кодекс были внесены ряд изменений. В частности, изменения коснулись сферы торговли, строительства, банковской сферы, IT- индустрии, Парка креативных индустрий, туристической и горнодобывающей отрасли, а также сельского хозяйства.

Министерство экономики и коммерции выступает мостом между государством и бизнесом. Его задачи включают разработку экономической политики, способствующей росту и развитию предприятий, а также обеспечению соответствия этой политики национальным интересам.

Также, Министерство не раз выступало площадкой для диалога между бизнесом и органами налоговой службы. Так, например, при внесении изменений в Налоговый кодекс, удалось достигнуть консенсуса при рассмотрении нормы в части доступа органов налоговой службы к банковской информации налогоплательщиков. И таких случаев много, когда в стенах Министерства решаются сложные ситуации с участием заинтересованных сторон путем обсуждений и переговоров.

Подытоживая свое выступление, министр отметил, что проводимая налоговая политика будет направлена на достижение баланса между интересами бизнеса и государства.

Проводимые реформы в налоговой политике будут направлены на добросовестную конкуренцию, защиту прав потребителей и полноту уплаты налогов в бюджет, что в свою очередь, позволит государству в полной мере выполнять свои обязательства по увеличению размеров заработных плат и пособий, совершенствованию системы здравоохранения, строительству инфраструктуры и дорог, укреплению обороноспособности и других задач".