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ГКНБ КР задержаны специалисты государственного учреждения "Унаа"

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ Кыргызской Республики выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема, организованная отдельными сотрудниками ГУ "Унаа" в сговоре с частными лицами, занимающимися перегоном автотранспортных средств в целях уклонения от таможенных и других платежей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, специалисты ГУ "Унаа" организовали коррупционную схему, где частные лица занимались ввозом автомашин под видом отдельных запчастей кузова и двигателя, что позволило им значительно снизить таможенные сборы за ввоз. Однако, ввезенные подобным образом автомашины не имели первичных документов для постановки на учет. Несмотря на это, Специалисты ГУ "Унаа" в целях получения материальной выгоды, войдя в сговор с частными лицами, занимающимися ввозом автотранспортных средств из Республики Корея, на протяжении последних нескольких лет, поставили на учет свыше 600 единиц автотранспортных средств территории без первичных документов. В результате, чего государственному бюджету нанесен многомиллионный ущерб.

В ходе проведённых следственно-оперативных мероприятий в рамках материалов досудебного производства за причастность к коррупционной схеме, 29 января 2024 года, были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики специалисты ГУ "Унаа" А.А.А. и Т.М.М. и другие причастные лица С.Л.А. и У.Б.М.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению других причастных лиц ГУ "Унаа"".


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URL: https://www.vb.kg/435027
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, ГУ "Унаа"
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