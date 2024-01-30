Бесплатная оплата государственных услуг кадастра в приложении MBANK

MBANK совместно с Государственным агентством по земельным ресурсам представляет новый сервис, который позволяет клиентам оперативно и без дополнительных затрат оплачиватьвсе государственные услуги филиалов Госагентство (кадастра) через приложение MBANK.

"Это не только экономит время и деньги, но также обеспечивает удобство, быстроту и простоту процесса оплаты и самое главное, освобождает от необходимости посещения филиалов Госагенства", - делится Асылбек Сатыбалдиев, Директор Государственного агентства по земельным ресурсам.

Оплачивайте госуслуги в MBANK без комиссии:

Государственная регистрация прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество; Выдача данных о недвижимости; Техническое обследование единиц недвижимого имущества; Оформление земельных дел и выдача документов, подтверждающих права на земельный участок, а также другие государственные услуги.

Как оплатить услуги в MBANK?

Откройте MBANK и перейдите во вкладку "Платежи". Выберите блок "Госуслуги" - "Кадастр"

Или просто отсканируйте фирменный QR код в филиалах "Государственного агентства по земельным ресурсам".

Также через приложение МBANK можно оплатить более 100 других госусулуг.

Установите приложение MBANK и наслаждайтесь простотой и удобством оплаты государственных услуг!