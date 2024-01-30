Бесплатная оплата государственных услуг кадастра в приложении MBANK

MBANK совместно с Государственным агентством по земельным ресурсам представляет новый сервис, который позволяет клиентам оперативно и без дополнительных затрат оплачиватьвсе государственные услуги филиалов Госагентство (кадастра) через приложение MBANK.
"Это не только экономит время и деньги, но также обеспечивает удобство, быстроту и простоту процесса оплаты и самое главное, освобождает от необходимости посещения филиалов Госагенства", - делится Асылбек Сатыбалдиев, Директор Государственного агентства по земельным ресурсам.
Или просто отсканируйте фирменный QR код в филиалах "Государственного агентства по земельным ресурсам".
Также через приложение МBANK можно оплатить более 100 других госусулуг.