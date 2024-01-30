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Бесплатная оплата государственных услуг кадастра в приложении MBANK

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MBANK совместно с Государственным агентством по земельным ресурсам представляет новый сервис, который позволяет клиентам оперативно и без дополнительных затрат оплачиватьвсе государственные услуги филиалов Госагентство (кадастра) через приложение MBANK.

"Это не только экономит время и деньги, но также обеспечивает удобство, быстроту и простоту процесса оплаты и самое главное, освобождает от необходимости посещения филиалов Госагенства", - делится Асылбек Сатыбалдиев, Директор Государственного агентства по земельным ресурсам.

Оплачивайте госуслуги в MBANK без комиссии:

  1. Государственная регистрация прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество;
  2. Выдача данных о недвижимости;
  3. Техническое обследование единиц недвижимого имущества;
  4. Оформление земельных дел и выдача документов, подтверждающих права на земельный участок, а также другие государственные услуги.

Как оплатить услуги в MBANK?

  1. Откройте MBANK и перейдите во вкладку "Платежи".
  2. Выберите блок "Госуслуги" - "Кадастр"

Или просто отсканируйте фирменный QR код в филиалах "Государственного агентства по земельным ресурсам".

Также через приложение МBANK можно оплатить более 100 других госусулуг.

Установите приложение MBANK и наслаждайтесь простотой и удобством оплаты государственных услуг!


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URL: https://www.vb.kg/435028
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