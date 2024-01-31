"У НПО Кыргызстана очень серьезные инструменты влияния на официальных лиц"

Комиссия Жогорку Кенеша, занимающаяся конституционным законодательством, государственным устройством, вопросами судебно-правовой системы и процедурными правилами, оценила внесенные изменения в законодательство "О некоммерческих организациях" и Криминальный кодекс Кыргызской Республики на второй стадии чтения. Законопроект предложен широкой группой депутатов. После ведения дебатов законодатели выразили одобрение к предложенным изменениям.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин ответил на вопросы "ВЭС 24" о текущей ситуации в республике.

– Профильный комитет Парламента КР одобрил во втором чтении законопроект, ужесточающий контроль за НПО. Позволит ли данный закон сделать работу "общественников" более прозрачной и понятной?

– В отношении закона об НПО в Кыргызстане происходит очень серьезная борьба. Дело в том, что, с одной стороны, страна поставила цель взять под контроль внешнее финансирование неправительственного сектора, чтобы по крайней мере у общественности было понимание того, что те или иные страны запускают процессы с теми или иными целями, и это основная задача. Другой вопрос касается того, что у неправительственного сектора Кыргызстана очень серьезные инструменты влияния, например, западные посольства активно оказывают давление на депутатов, пытаются найти механизмы воздействия и влияния на официальных лиц страны, чтобы попытаться остановить принятие закона.

– Как Вы оцениваете ситуацию в Кыргызстане в свете последних событий?

– В целом, несмотря на международную турбулентность, несмотря на то, что Кыргызстан подвержен внутренним противостояниям, микроконфликтам, ситуация в стране на протяжении последних лет достаточно стабильная. Это также касается ситуации в контексте международных отношений.

– В Кыргызстан прибыла рабочая группа сотрудников МИД Великобритании по санкциям. На Ваш взгляд, каковы будут итоги визита?

– Если говорить о том, что МИД Великобритании активизировался, то тут нужно понимать, что в стране до последнего времени было наиболее либеральное законодательство в отношении неправительственного сектора, соответственно, это как инструмент влияния, инструмент для продвижения западных интересов.

– В 2024 году в разы выросла активность американских и европейских дипломатов в Кыргызстане, с чем это связано?

– Кыргызстан – это одна из стран, которая подвержена влиянию западных стран, в первую очередь со стороны США и Великобритании. К слову, Великобритания недавно приняла новую стратегию в отношении Центральной Азии. В связи с этим Великобритания пытается отработать механизмы влияния и воздействия на республику с целью добиться снижения потоков параллельного импорта и ухудшения отношений с Россией. Это, конечно же, в корне невыполнимая задача, но, несмотря на это, западные страны работают над ней.

Источник: ВЭС24