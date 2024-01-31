"Рано или поздно Кыргызстану придется защищать свои гидроресурсы и земли"

За последние два года на укрепление оборонного потенциала Кыргызстана было израсходовано 2 млрд долларов. Об этом сообщил председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев во время встречи с народом в Сузакском районе 27 января текущего года.

"На сегодняшний день купленные государством вооружения, военная техника и остальное позволили изменить баланс сил в Центральной Азии. На нас уже не смотрят как на другие страны, как на слабых. Слабая страна, слабый Кыргызстан, который не имеет мощи... Нет. На нас сейчас смотрят как на сильного соперника, как на сильное государство, на сильного напарника. То есть наша страна становится на ноги", - заявил Ташиев.

Глава ГКНБ КР отметил, что Кыргызстан на свои средства закупает вооружение и военную технику в Турции, Китае и Европе. Действительно, с 2021 года по 2023 год официальный Бишкек начал проводить масштабное перевооружение вооруженных сил и пограничных войск, МВД и спецслужб.

Возможно именно Кыргызстан стал первой центральноазиатской республикой, которая в 2021 году приобрела турецкие разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar TB2. Получение властями КР турецких боевых дронов вызвало небывалый ажиотаж. При этом Бишкек не ограничился покупкой байрактаров и стало известно о поставках в Кыргызстан более мощных боевых БПЛА, таких как "Акынджи" и "Аксунгур". Несомненно, подобные виды высокоточного оружия значительно укрепили боеспособность кыргызской пограничной службы и армии. Турецкие БПЛА, новые вооружения кыргызской армии действительно изменили баланс военных сил Центральной Азии в пользу Кыргызстана. Увеличение оборонного бюджета КР подает сигналы всем соседям и потенциальным противникам о готовности Кыргызстана отстаивать в случае необходимости свои национальные интересы с помощью оружия.

Так сложилось, что Центральная Азия - это регион, где в силу менталитета и истории прав тот, у кого больше силы. Если ты слаб, то у тебя отнимут все, в том числе воду и землю. Наш Кыргызстан является горной республикой, богатой водными и плодородными земельными ресурсами. Как прогнозируют эксперты, к 2050 году в центральноазиатском регионе начнутся серьезные проблемы с водой. Об этом было сказано в докладе Евразийского банка развития (ЕАБР) "Продовольственная безопасность и раскрытие агропромышленного потенциала Евразийского региона". Возможно, на мой взгляд, что нехватка воды начнется ощущаться до 2050 года. В соседних Узбекистане и Таджикистане недостаток воды идет вместе потребностью в земельных ресурсах. К тому же население этих соседних стран стремительно растет и перед Кыргызстаном возникает реальный риск увеличения потока миграции из РУ в КР и угроза усиления ползучей экспансии Таджикистана в приграничные районы Баткенской области. Сегодня стало ясно, что Ташкент и Душанбе не в состоянии обеспечить своих граждан поливной водой и землей в полной мере.

Несмотря на сравнительную стабильность в ЦА, рано или поздно Кыргызстану волею и неволею придется защищать свои гидроресурсы и земли, снижать поток миграции и останавливать ползучую экспансию. Нам нужно разработать комплекс неотложных правовых, военных, экономических и политических решений, которые будут реализованы в целях сохранения территориальной целостности, ужесточения и упорядочения миграционной политики и усиления национальной безопасности нашей республики в ближайшие 5 лет. Другого выхода у Кыргызстана просто нет. Еще в 2012 году покойный президент РУ Ислам Каримов заявлял, что из-за воды в Центральной Азии может вспыхнуть война. Разумеется, тогда слова Каримова были негативно восприняты, так как это был намек в сторону Кыргызстана из-за строительства Камбар-Атинской ГЭС. Да, сегодня в ЦА нет угрозы возникновения межгосударственного вооруженного конфликта за воду, но такая вероятность есть в будущем, через 20 - 30 лет. В связи с чем, Кыргызстану важно продолжать наращивать военный потенциал на постоянной основе, чтобы адекватно реагировать на возможные угрозы. В течение 5-8 лет необходимо довести численность вооруженных сил Кыргызстана до 50 тысяч военнослужащих. Наличие многочисленной и хорошо оснащенной армии - это залог безопасности государства. Имея современные и боеспособные вооруженные силы, Кыргызстану будет легче защищать водные и земельные ресурсы от каких-либо посягательств.

Автор: Медербек Корганбаев, политический эксперт