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В Кыргызстане за три недели в лизинг выдано 41 единиц техники

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- Светлана Лаптева
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С 8 по 30 января 2024 года путем лизинга фермерам выдана 41 единица техники на сумму 593 млн. сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

На сегоднящний день через ОАО "Айыл Банк" реализуются все виды сельскохозяйственной техники и оборудования на льготных условиях 6-9% годовых со сроком от 7 до 10 лет.

Напомним, для оказания крестьянам своевременной и качественой механизированной услуги, а также в целях развития лизинга по инициативе министерства при поддержке Правительства Кыргызской Республики начиная с 2011 года реализуются 7 лизинговых проектов, которым крестьянам выдаются все виды сельскохозяйственной техники на льготных условиях и всего на 13,7 млрд. сом выдано 6617 единиц техники.


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URL: https://www.vb.kg/435034
Теги:
лизинг, сельское хозяйство, Кыргызстан
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