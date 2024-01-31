В Кыргызстане за три недели в лизинг выдано 41 единиц техники

С 8 по 30 января 2024 года путем лизинга фермерам выдана 41 единица техники на сумму 593 млн. сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

На сегоднящний день через ОАО "Айыл Банк" реализуются все виды сельскохозяйственной техники и оборудования на льготных условиях 6-9% годовых со сроком от 7 до 10 лет.

Напомним, для оказания крестьянам своевременной и качественой механизированной услуги, а также в целях развития лизинга по инициативе министерства при поддержке Правительства Кыргызской Республики начиная с 2011 года реализуются 7 лизинговых проектов, которым крестьянам выдаются все виды сельскохозяйственной техники на льготных условиях и всего на 13,7 млрд. сом выдано 6617 единиц техники.