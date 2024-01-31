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Родители жертв от "Док-1 Макс" запросили пожизненный срок для виновных

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- Нина Ничипорова
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Как уже сообщалось, от сиропа от кашля "Док-1 Макс" в Узбекистане скончались почти 70 детей, 18 - стали инвалидами. Отец одного из пострадавших сообщил, что его ребенок стал инвалидом I группы и не может теперь ходить и говорить. На данный момент к судебному расследованию, которое продолжается в Ташкентском суде по уголовным делам с августа прошлого года, в качестве обвиняемых привлечено 23 человека, в том числе бывший директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Сардор Кариев и директор компании-импортера Quramax Medikal Рагневдра Пратар.

Родители жертв "Док-1 Макс" запросили компенсацию от 50 до 500 миллиардов сумов и пожизненный срок для виновных. Хотя никакая сумма не компенсирует того, что произошло. Это не вернет наших детей, говорят родители.

Сироп от кашля, произведенный в Индии, вызвал предупреждение Всемирной организации здравоохранения еще в 2022 году. Выяснилось, что сиропы от кашля были потенциально связаны с повреждением почек и смертями 66 детей в Гамбии. Индийская компания производила сиропы и не предоставляла гарантий безопасности лекарств.

Как выяснилось, Marion Biotech использовала в своих продуктах промышленный пропиленгликоль – токсичный материал, используемый в жидких моющих средствах, антифризах, красках и других средствах.

Продажу сиропа "Док-1 Макс" приостановили 22 декабря 2022 года, однако рассылку с призывом не покупать этот препарат Минздрав провел спустя лишь неделю. Возглавлявший тогда министерство здравоохранения Бехзод Мусаев говорил, что информацию о смерти детей после приема сиропа "Док-1 Макс" скрывали от Минздрава. По данным ведомства, лекарства проходили лабораторные испытания в Научном центре стандартизации лекарственных средств, на них были оформлены сертификаты соответствия. Однако, как сообщалось ранее, в процессе исследований были грубо нарушены требования нормативно-правовой документации, в результате чего некачественные препараты были допущены к реализации. Как сообщают СМИ Узбекистана, распространители некачественных сиропов заплатили чиновникам взятку в размере $33 тысяч, чтобы не проводить обязательные проверки.

Фигурантам дела предъявили обвинения по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе уклонение от уплаты налогов, злоупотребление полномочиями, получение и дача взятки, производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения.


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URL: https://www.vb.kg/435036
Теги:
ВОЗ, дети, лекарства, суд, Узбекистан, фармацевтические компании
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