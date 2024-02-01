Мнения экспертов КР и КНР о патриотическом воспитании молодежи совпадают

Первого января этого года в Китае вступил в силу Закон "О патриотическом воспитании". С его принятием патриотическое воспитание в Китае получило еще более мощный импульс развития. Согласно закону, патриотическое воспитание охватывает такие сферы, как идеология и политика, история и культура, национальная символика, красота Родины, Конституция и закон, национальное единство и этническая сплоченность, национальная безопасность и оборона, подвиги героев и образцы для подражания.

Садыр Жапаров, вступив в должность главы государства, подписал свой первый Указ "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности". Президент постоянно подчеркивает, что для построения сильного Кыргызстана необходимо вырастить в стране здоровую, волевую, патриотичную молодежь. Что может способствовать воспитанию молодежи в духе патриотизма? Этот вопрос корреспондент vb.kg задала старшему научному сотруднику в аналитическом центре "Тайхэ" Лэй Чжитяню и кыргызскому политологу Медербеку Корганбаеву.

Лэй Чжитянь: Закон отражает волю китайцев по всему миру

- На шестой сессии постоянного комитета ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей) 14-го созыва проголосовали за принятие закона КНР "О патриотическом воспитании". Председатель КНР Си Цзиньпин подписал Указ об объявлении его, и закон вступил в силу с 1 января 2024 года, - сказал vb.kg Лэй Чжитянь. - Введение данного закона означает, что патриотическое воспитание в Китае теперь имеет законное основание и институциональные гарантии. Это означает, что отныне есть законные основания и средства для наказания любого человека или организации, которая каким-либо образом порочит государственный флаг, гимн и герб, искажает, выставляет в дурном свете, оскверняет, отрицает подвиги и дух павших героев, пропагандирует, искажает агрессивные войны и трагические события. А также присваивает, разрушает или оскверняет объекты патриотического воспитания и т.д. Это также означает, что сделаны обнадёживающие шаги в построении духовного очага для китайской нации, в поддержании национального духа и в объединении усилий всей нации для построения социалистической, современной и сильной страны.

Я считаю, что Всекитайское собрание народных представителей проголосовало за принятие Закона "О патриотическом воспитании", исходя из следующих соображений.

Во-первых, глубокого анализа истории развития человеческой цивилизации. С момента появления государств было создано, разделено и уничтожено бесчисленное количество стран. Из четырёх древних цивилизаций только китайская цивилизация не прерывалась. Разделение или даже гибель каждой страны неизбежно приводили к страданию народа. Существовало множество причин распада и исчезновения государств, среди которых внутренние разлады в стране занимали значительное место. Даже если другие факторы приводили к разрушению страны, внутренние причины обычно играли ключевую роль. Сегодняшний мир остаётся таким же. Тщательный анализ различных войн и массовых убийств, произошедших в наше время, показывает, что многие из них происходят из-за отсутствия у людей национальной идентичности. Некоторые из них позволяют внутренним интриганам добиться своих целей, а другие создают возможность для внешних сил воспользоваться ситуацией. Для того чтобы обеспечить спокойствие и счастье граждан, необходимо укрепить общественное сознание.

Во-вторых, закон принят ради сохранения и развития прекрасной китайской культуры. В китайской культуре существуют такие концепции, как "великое единство", "нет земли в мире, которая не принадлежала бы королю, и нет никого на этой земле, кто не был бы подданным короля", "объединение мира", которые считаются высшим идеалом в политике, и глубоко укоренились в сердцах людей на протяжении тысячелетий.

Патриотизм течёт в крови китайской нации с древних времён. Это основа национального духа. Это духовная связь, которая объединяет китайский народ в стремлении к самосовершенствованию. За пять тысяч лет развития китайской нации этот дух патриотизма вдохновлял поколение за поколением. Сыновья и дочери китайской нации неустанно трудились на благо развития и процветания родины. Представители всех этнических групп Китая совместно создали великолепную культуру и единое многонациональное государство. В новую эпоху патриотический дух воодушевлял множество выдающихся сынов и дочерей Китая на трудную и отважную борьбу за спасение нации, а также на достижение национальной независимости и освобождение народа, реализовав цель столетней борьбы. В наше время также необходимо всеми силами развивать дух патриотизма, сделать осуществление "китайской мечты" о великом возрождении китайской нации основной целью современного китайского патриотизма, что ещё больше усилит единство и сплочённость, а также сформирует мощную силу для совместной борьбы всего народа.

В-третьих, принятие этого закона - это результат глубокого размышления над текущими международными и внутренними актуальными проблемами. Конфликты в мире - между Россией и Украиной, израильско-палестинский конфликт, кризис на Корейском полуострове вновь напоминают нам о том, что мир на этой планете далёк от идеала. Внутри страны действуют различные силы, стремящиеся к сепаратизму в Синьцзяне, Тибете и Тайване. Западные страны никогда не отказывались от стратегии мирной эволюции, в основе которой экспорт культуры с целью навязать свои ценности и сбить народ с пути преданности своей стране и нации. Мирная эволюция стала открытым заговором Соединённых Штатов и западных стран. Лучший способ противостоять этому - усилить патриотическое воспитание и позволить концепции национальной идентичности укорениться в сердце каждого человека.

Стоит отметить, что многие китайцы за границей поддержали новый Закон "О патриотическом воспитании", принятый ВСНП. Они видят, что в странах пребывания постоянно уделяется внимание патриотическому воспитанию в различных формах. Например, в США более половины национальных праздников связаны с патриотическим воспитанием, отмечаются День Мартина Лютера Кинга, День президента, День независимости, День памяти погибших солдат, День ветеранов и другие. Можно сказать, что Закон "О патриотическом воспитании" отражает волю китайцев по всему миру.

Медербек Корганбаев: Основой патриотизма должно быть единство народов

- В советское время существовала коммунистическая идеология, которая в какой-то мере заполняла собой необходимые направления, связанные с воспитанием молодежи, и то до середины 1980-х годов. После развала СССР в Кыргызстане появился идеологический вакуум, который пытались заполнить различными концепциями. В настоящее время молодежь Кыргызстана находится под влиянием различных идеологий (западная культура, религия, радикальные течения), и каждый самостоятельно или под влиянием своей среды выбирает духовные ценности. Социальные сети, интернет оказывают на умы, сознание молодежи мощное влияние, и у каждого человека формируется свое видение и понимание патриотизма.

Нужно признать, что предыдущие президенты не уделяли особого внимания воспитанию молодежи, то есть молодежь была предоставлена сама себе. В то же время следует отметить, что среди нашей молодежи высокий уровень патриотизма и чувство гордости за Кыргызстан. Я считаю, что наша молодежь нуждается в единой идеологии и четкой системе ценностей. При этом нельзя загонять наше молодое поколение в жесткие рамки и закручивать гайки. Те же соцсети могут стать помощниками для распространения идей и воспитания молодых людей. Мы не можем указывать молодежи, что ей делать, заставить мыслить по-другому, - считает Медербек Корганбаев.

В придачу к указу в августе прошлого года президент подписан Закон КР "О молодежи". Но создается мнение, что ни указ, ни закон не работают в должной мере. Или я ошибаюсь?

- Для реализации государственных решений, указов президента и законов нужна масштабная работа правительства на постоянной основе и соответственно выделение бюджетных средств. Сегодня молодежь в первую очередь нуждается в качественном образовании, в рабочих местах, в социально-экономической поддержке властей. Тысячи и тысячи наших молодых парней и девушек испытывают затруднения в реализации своего потенциала. В регионах нет работы, низкий уровень жизни, традиция ранних браков, те же кражи невест. Отсутствие перспектив заставляет нашу молодежь уезжать из Кыргызстана в Россию и другие страны в поиске лучшей доли. Мы теряем цвет нации, нашу силу и будущее. Чтобы удержать нашу молодежь в республике, нужен экономический рост. Только наличие благосостояния может улучшить положение молодежи.

Кажется, что сегодня такие понятия, как патриотизм, патриот размываются. Что вы включаете в эти понятия?

- В моем понимании патриот Кыргызстана - это в первую очередь интернационалист, любящий нашу Родину, одинаково уважающий кыргызский народ и все национальности, проживающие в нашей республике. Кыргызстан является многонациональной страной и основой патриотизма должно быть именно единство народов и осознание того, что мы все – кыргызстанцы и независимо от нации и религии являемся одной семьей. Некоторые ошибочно считают проявление национализма патриотизмом. Однако это далеко не так. Патриотизм - это уважение, понимание и дружба, готовность помочь друг другу, своей родной земле, сопереживание за происходящие события и решительность вместе решать возникающие проблемы и преодолевать трудности.

Как, на ваш взгляд, необходимо говорить со школьниками о патриотизме? Может быть, надо выделить в школьной программе часы на патриотическое воспитание?

- Личность человека формируется в детстве и юности. Патриотический дух необходимо прививать в стенах школ. Любовь к родной земле именно прививается, то есть мы должны донести до наших детей мысль о необходимости отстаивать интересы нашего государства и народа. Очень важно научить подрастающее поколение болеть за Отечество. Конечно, будет правильно добавить в школьную программу классный час на тему патриотизма и на данном занятии работать с детьми, показывать им правильное направление и примеры. На мой взгляд, классный час патриотизма должен быть частью государственной идеологии. К примеру, на уроках патриотизма обязательно нужно рассказывать о героизме наших пограничников и военнослужащих, павших смертью храбрых в приграничных столкновениях, о самоотверженной работе врачей, пожарных и милиционеров, спасших десятки и сотни жизней. Ведь есть реальные примеры, о которых мы узнаем из новостей.

Молодежь должна знать о матерях и отцах, борющихся за жизнь больных детей. Это тоже героизм. Таким образом, наши дети будут узнавать о героях, и их пример послужит причиной в выборе той или иной профессии, научит школьников, как поступать в той или иной ситуации, совершать благородные поступки и оберегать Родину. Самое важное - патриотическое воспитание будет способствовать объединению общества с ранних лет.

Советские или китайские практики, техники патриотического воспитания могут быть у нас востребованы?

-Я считаю, что нам нужна своя методика, золотая середина в плане воспитания молодежи. Мы можем взять что-то от советского прошлого, что-то взять из традиций и мудростей кыргызского народа, что-то перенять у современного мира и разработать ту модель воспитания, которая приживется в Кыргызстане, принесет позитивный эффект и послужит на многие годы. При разработке концепции молодежи важно учитывать внутренние и внешние факторы нашего государства. Например, в концепции должно быть заложено понятие языка межнационального общения, коим является русский язык, и обязательность знания государственного языка.

Родина, как поется в известной песне, начинается "с той песни, что пела нам мать". То есть, с семьи. Новая программа патриотического воспитания в Китае, например, будет, реализовываться в общественных учреждениях и в семьях. Надо ли и с родителями говорить на эту тему?

- На мой взгляд, современные родители очень заняты работой и считают, что школа должна заниматься патриотическим воспитанием. Отчасти они правы. Школа служит проводником, посредником между государством и новым поколением. Школа устанавливает первый камень в фундаменте патриотизма. Однако воспитание родителей, их любовь к Родине также имеют большое влияние на мировоззрение подрастающего ребенка. Говоря простым языком, если отец и мать говорят об Отечестве только хорошее и переживают за его судьбу, то их чадо будет следовать примеру родителей.

Патриотическое воспитание - это и память о национальных героях. А у нас школьники не знают даже, когда началась и закончилась Великая Отечественная война. Что делать?

- У каждого времени и народа свои герои. После обретения независимости каждая постсоветская страна устремилась писать новую историю, реабилитировать несправедливо репрессированных деятелей и поднимать ранее запретные исторические события. Много внимания уделялось негативной оценке советскому прошлому. Разумеется, в каждой государственной системе были недостатки и перегибы, были жертвы и пострадавшие. Именно предмет истории в школах прививает гражданину первые чувства патриотизма. Советская эпоха крепко связана с историей Кыргызстана, и это глупо отрицать, а тем более пытаться стереть или исказить те или иные исторические страницы.

Наряду с изучением современной или древней истории не стоит забывать именно о периоде становления Кыргызстана как государства в 1924-1991 годах, о роли и о внесенном вкладе народа Кыргызстана в победу в Великой Отечественной войне и в других исторических эпизодах. Важно не искажать историю или умалчивать те или моменты, факты и имена. Как я сказал выше, качество образования играет огромную роль в патриотическом воспитании и государственной идеологии. Образованная молодежь - это стержень народа.