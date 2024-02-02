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Задержан совершивший вандализм у памятника детям блокадного Ленинграда

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- Светлана Лаптева
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Житель Еревана, совершивший акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда, был задержан на границе Армении и Грузии, сообщает "Armenia Today" со ссылкой на сайт shamshyan.com. Ранее сотрудники полиции установили, что автором инцидента является 46-летний житель Еревана Самвел Ширинян, который, по данным правоохранителей пытается покинуть Армению.

По данным сайта, утром 31 января Ширинян был задержан на КПП "Баграташен" на армяно-грузинской границе и доставлен в отдел полиции ереванского района Арабкир. Затем он был доставлен в следственный отдел, где следователь принял решение о его задержании. Ранее в Telegram-каналах был опубликован видеоролик, на котором мужчина раскидал венки у мемориала детям блокадного Ленинграда в Ереване. Мужской голос за кадром прокомментировал слова представителя МИД России Марии Захаровой о том, что "нет никаких документаций о том, что в Арцахе произошла этническая чистка", и задался вопросом: "а документация, что в Ленинграде была блокада, есть?". Генпрокуратура Армении 30 января заявила, что взяла под контроль дело об осквернении памятника. Следственный комитет Армении возбудил в связи с инцидентом уголовное дело по статье о хулиганстве.


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URL: https://www.vb.kg/435040
Теги:
ВОВ, памятник, Россия
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