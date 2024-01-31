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Курманкул Зулушев: В 2023 году преступлений против детей стало больше

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В 2023 году в Кыргызстане было зарегистрировано 1832 уголовных дела по преступлениям против детей. В 2022 году было возбуждено 1709 аналогичных уголовных дел. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке заявил генпрокурор Кыргызстана Курманкул Зулушев.

По его словам,1086 дел направлены в суд, 658 дел сокращены, 75 дел находятся в ходе расследования. По остальным делам расследование приостановлено.

"478 дел зарегистрированы в Бишкеке, 427 дел - в Чуйской области, 220 дел - в Джалал-Абадской области,119 дел - в Иссык-Кульской области и 225 дел - в Ошской области".


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URL: https://www.vb.kg/435047
Теги:
Курманкул Зулушев, Кыргызстан
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