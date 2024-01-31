Курманкул Зулушев: В 2023 году преступлений против детей стало больше

В 2023 году в Кыргызстане было зарегистрировано 1832 уголовных дела по преступлениям против детей. В 2022 году было возбуждено 1709 аналогичных уголовных дел. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке заявил генпрокурор Кыргызстана Курманкул Зулушев.

По его словам,1086 дел направлены в суд, 658 дел сокращены, 75 дел находятся в ходе расследования. По остальным делам расследование приостановлено.

"478 дел зарегистрированы в Бишкеке, 427 дел - в Чуйской области, 220 дел - в Джалал-Абадской области,119 дел - в Иссык-Кульской области и 225 дел - в Ошской области".