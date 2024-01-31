Генпрокурор озвучил статистику коррупционных дел за 2023 год

В 2023 году было возбуждено 1116 дел в отношении чиновников, подозревающихся в коррупции. Об этом на пресс-конференции заявил генпрокурор Кыргызстана Курманкул Зулушев.

По его словам, 364 дел сокращены по различным обстоятельствам.

"Прокуратура расследует 506 дел, ГКНБ - 385 дел, МВД - 228 дел. На сегодняшний день 403 дела направлены в суд, из которых 202 ведет прокуратура, 147 - ГКНБ и 54 - МВД", - пояснил Зулушев.

Генпрокурор отметил, что общая сумма выявленного ущерба составила 5 млрд 202 млн сомов, из которых на сегодняшний день взыскано 3 млрд 44 млн 370 тысяч сомов.