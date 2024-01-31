Погода
$ 89.35 - 89.70
€ 96.60 - 97.60

Генпрокурор озвучил статистику коррупционных дел за 2023 год

185  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В 2023 году было возбуждено 1116 дел в отношении чиновников, подозревающихся в коррупции. Об этом на пресс-конференции заявил генпрокурор Кыргызстана Курманкул Зулушев.

По его словам, 364 дел сокращены по различным обстоятельствам.

"Прокуратура расследует 506 дел, ГКНБ - 385 дел, МВД - 228 дел. На сегодняшний день 403 дела направлены в суд, из которых 202 ведет прокуратура, 147 - ГКНБ и 54 - МВД", - пояснил Зулушев.

Генпрокурор отметил, что общая сумма выявленного ущерба составила 5 млрд 202 млн сомов, из которых на сегодняшний день взыскано 3 млрд 44 млн 370 тысяч сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435048
Теги:
коррупция, Курманкул Зулушев, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  