В ГНС прокомментировали выигрыши в лотерею родственников бывших чиновников

Пресс-служба ГНС прокомментировала публикацию, опубликованную пользователем интернета Азаматом Иманалиевым в соцсети, в которой говорится, что родственники бывших высокопоставленных чиновников стали победителями в лотерее "Требуй чек- выиграй призы", организованной Налоговой службой.

"Все имели право участвовать в лотерее, независимо от должности, тем более бывшие. Не могли участвовать только сотрудники ГНС", - заявили в ГНС.

Отметим, ранее пользователь интернета Азамат Иманалиев написал у себя на странице в соцсети: "Сегодня в розыгрыше "Салык чек" просто праздник для бывших чиновников и госслужащих. Везучие такие тут и сын бывшего премьер-министра, сама экс-вице-премьер, бывший зам ГКНБ, бывший глава "Кабара".