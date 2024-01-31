Камчыбек Ташиев принял участие в церемонии передачи техники МЧС

Заместитель председателя кабинета министров Камчыбек Ташиев принял участие в церемонии передачи техники Министерству чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Сегодня при поддержке государства, мы передаем Министерству чрезвычайных ситуаций современную специальную технику. Когда-то я сам работал в МЧС и как человек, который близко знал и видел техническое оснащение министерства того времени, могу с уверенностью сказать , что сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону во много раз",- сказал Камчыбек Ташиев.

Зампред кабмина также отметил, что за последние три года МЧС было передано более 700 современных машин, полностью обновлена техника аварийно-спасательной службы.

"Сегодня мы стали свидетелями передачи МЧС 28 единиц специальной техники, из них 10 – это большие карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7540Б, импортированные из Беларуси, 4 современных медицинских и 4 пожарных машин и другой современной спасательной техники. Из республиканского бюджета на закупку спасательного снаряжения выделено 35 миллионов сомов ",- подчеркнул Камчыбек Ташиев.

"В завершение зампред кабмина призвал сотрудников МЧС бережно относиться к предоставленной технике и дал ряд поручений, в частности, при помощи искусственного интеллекта рассмотреть возможность раннего оповещения граждан республики о приближающихся природных катаклизмах, в том числе землетрясениях на примере оповещения операционной системы андроид", - говорится в сообщении кабмина.