В КР учреждена первая музыкальная премия "Central Asian Music Awards"

В Кыргызстане впервые учреждена Центральноазиатская музыкальная премия "Central Asian Music Awards", церемония вручения которой состоится 9-10 февраля с участием мировых звезд, включая группу "Blue", DJ Feel, Ray Horton, "Aksent", "Bosson", и танцевальной группы "Todes". Об этом на пресс-конференции рассказали деятели культуры и организаторы Ислам Сатаров, Ибрагим Жунусов, Жамиля Муратова и Зарина Осмонова.

Заслуженный артист Кыргызской Республики, композитор Жамиля Муратова отметила, что это первый пилотный проект, к которому они готовились в течение года.

"На 8 февраля запланирована закрытая вечеринка. Собранные средства пойдут на открытие музея прикладного искусства, покупаемого у местных жителей. В премии участвуют 20 номинаций по всей Центральной Азии, но имена номинантов останутся тайной. Процесс отбора проходит онлайн" - сообщила Муратова.

Букинг-менеджер Ислам Сатаров рассказал о формировании цен на билеты, по словам которого, все средства будут направлены на окупаемость расходов на дорогу, аренду и райдер.

"В рамках мирового тура группа "Blue" выступит и в Кыргызстане. Билеты разделены по ценовым категориям от 3 до 10 тысяч сомов. "Blue" также планирует выступление в Ташкенте, где билеты будут стоить 40 тысяч сомов. Премия планируется проводиться ежегодно в странах Центральной Азии", - сказал он.

"Важно отметить, что премия не только призвана поддержать музыкальное искусство, но и стать площадкой для взаимодействия творческих личностей различных музыкальных жанров. Она также подчеркивает важность разнообразия и объединения артистов из разных стран Центральной Азии. Этот первый опыт Central Asian Music Awards обещает стать традицией, внося свой вклад в развитие музыкальной индустрии в ЦА", - заявили организаторы мероприятия.