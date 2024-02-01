Министерство юстиции запускает Единую информационную систему нотариата-2.0

С 1 февраля в Кыргызстане запускается автоматизированная информационная система нотариата-2.0. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По ее данным, "Электронный нотариат"-1.0 по всей республике будет отключена с 5 февраля 2024 года. В связи с этим, Министерство юстиции призывает всех нотариусов занести все совершенные нотариальные действия до 1 февраля 2024 года в "Электронный нотариат"-1.0. до 5 февраля 2024 года.

С 1 февраля 2024 года нотариусы в реестровых журналах будут указывать уникальный реестровый номер, выдаваемый Единой информационной системой нотариата-2.0. Этот шаг призван обеспечить эффективную и прозрачную работу нотариальной системы, повысив качество предоставляемых услуг и обеспечив безопасность документооборота.

Министерство юстиции выражает уверенность в успешной реализации этапа внедрения новой информационной системы и приглашает нотариусов активно взаимодействовать с Единой информационной системой нотариата-2.0 для повышения эффективности и доступности нотариальных услуг в Кыргызской Республике.