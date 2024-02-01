В НЦОМиД выполнена пересадка почки на бюджетной основе

Сегодня в отделении трансплантологии Национального центра охраны материнства и детства с участием министра здравоохранения КР Алымкадыра Бейшеналиева выполнена первая бесплатная пересадка почки 22-летней пациентке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, на первом этапе выполнена операция по забору почки у донора, затем почка была пересажена реципиенту.

Операции выполнялись двумя медицинскими бригадами в составе по 3 хирурга, 1 анестезиолога, двух анестезисток и двух операционных медицинских сестер. Операция по забору донорской почки длилась 2 часа и столько же длилась пересадка почки.

Послеоперационное состояние пациентов стабильное. Они будут находиться под наблюдением врачей отделения реанимации в течение 2-3 дней. Затем переведены в отделение трансплантологии для дальнейшей реабилитации.

Напоминаем, что во исполнение поручения президента Садыр Жапарова о развитии службы трансплантологии в Кыргызстане, а также в целях улучшения доступа больных с хронической почечной недостаточностью к высокотехнологичным вмешательствам в 2024 году планируется проведение 50 бесплатных операций по пересадке почки.