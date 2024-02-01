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Тимур Аралбаев: В этом году заработают все региональные аэропорты

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- Назгуль Абдыразакова
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Международный аэропорт "Манас" активно проводит реконструкцию всех региональных аэропортов. Такая работа не велась в течение 30 лет после развала Советского Союза. Об этом заявил на конференции "Тенденции и перспективы развития отрасли туризма и авиации в Кыргызской Республике" советник председателя управления ОАО "Манас" Тимур Аралбаев.

По его словам, в этом году аэропорты будут внедрены в строй.

"Для этого были приобретены два воздушных судна с целью предоставления авиаперевозок внутри страны. Это позволит с маркетинговой точки зрения привлечь туристов в нашу страну, так как туристы смогут быстро и комфортно добраться до любой точки нашей страны.

В прошлом году аэропорт "Манас" представлял Кыргызстан на международной авиационной выставке в Германии. Для нас было гордостью, что мы были единственными представителями из стран Центральной Азии, а также среди стран СНГ", - заявил Аралбаев.


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URL: https://www.vb.kg/435078
Теги:
аэропорт, туризм, Кыргызстан, самолеты, Аэропорт "Манас"
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