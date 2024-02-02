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Как сдувается пузырь израильского экономического чуда

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Арабо-израильский конфликт самым негативным образом сказывается на экономике Израиля, а также разрушает ряд мифов, прочно закрепленных в общественном сознании. "ВЭС 24" анализирует стратегическую устойчивость Тель-Авива.

"Импорт рабсилы"

После начала очередного витка арабо-израильского противостояния, которое выливается сегодня в геноцид населения Газы, Израиль получил несколько ощутимых ударов по своему имиджу. Во-первых, выяснилось, что Израиль вместе со своей хваленой разведкой могут просто проспать серьезную операцию ХАМАС. Во-вторых, оказалось, что без многомиллиардной американской помощи, а также без поддержки в виде парочки авианосных групп, израильская военная мощь – капля в бушующем арабском море гнева и ярости. В-третьих, израильский патриотизм у многих заканчивается за дверями аэропорта имени Бен-Гуриона, с взлетно-посадочных полос которого после 7 октября 2023 года улетели многие тысячи "патриотов", выяснивших, что быть евреем, например, в России значительно безопаснее, чем в Израиле. В-четвертых, израильское экономическое чудо, как выяснилось, никакое не чудо, а просто эффективная эксплуатация палестинских рабочих и опять-таки финансовая помощь США – ближневосточным филиалом которых Израиль, в сущности, и является. Пока Израиль показывает завидную эффективность только в тотальной утилизации жителей Газы – здесь не поспоришь.

Короче, в Израиле, после того, как демократические евреи запретили работать на своих предприятиях палестинцам – всем, просто по принципу крови, - некому работать. В магазинах неожиданно обнаружился дефицит куриных яиц, помидоров, капусты, репчатого лука, етс. На фермах работали, вестимо, палестинцы. По такому случаю в Израиле решили заместить одну рабсилу другой рабсилой и принялись шерстить по всему миру. Заехали даже – "ВЭС 24" об этом писал – в Узбекистан, где получили от ворот поворот, ибо умные узбеки предпочитают работать в автократической России, а не в демократическом Израиле. К слову, в своих публикациях евреи так и пишут – "импорт рабсилы", что отсылает к каким-то совсем уж дивным временам пророков, когда рабство было вполне узаконенным явлением.

Вроде бы договорились с Индией – у Тель-Авива и Нью-Дели на почве жгучей исламофобии обнаружились общие интересы. Однако пока этих индийских рабочих привезешь, адаптируешь к специфическим израильским условиям, пройдет много времени, а яиц в магазинах Тель-Авива нету уже сейчас. А вообще не рвутся на заработки в Израиль, не рвутся. Оказалось, что таких идиотов, как российские релоканты, считающие, что лучше жить на Голанских высотах, чем в тоталитарной Москве, в мире прискорбно мало. Словом, перспективы завоза рабсилы у Израиля довольно туманные.

Зато уже сейчас можно констатировать со ссылкой на Минэконом Израиля, что туризм с 7 октября в стране упал на 70-75%, 7% населения Израиля являются внутренне перемещенными лицами, а 14% лиц с двойным гражданством покинули страну. Последний пункт, к слову, очень любопытный. Дело в том, что обладателей двойного гражданства в Израиле чуть ли не половина населения, из которой, как следует из отчета министерства, 14% уже улетели в страны с более суровым, чем у Израиля, климатом. Страшно представить себе ситуацию, при которой страну покинут все обладатели резервного паспорта – ну натурально, половины страны просто не станет.

Израиль – билет в один конец

Теперь серьезно. Израиль в долгосрочной динамике, разумеется, обречен. Непотопляемый авианосец США на Ближнем Востоке сталкивается с проблемами, которые не могли и присниться потомкам Гедеона в 70-80-е годы прошедшего века, когда ЦАХАЛ смачно крушил босоногих арабов с луками и стрелами. Сегодня и арабы, и иранцы технологически мало чем отличаются от евреев – оговоримся, что с американской поддержкой Израиль пока еще превосходит потенциал конкурентов в регионе. Однако Иран уже продемонстрировал возможности своей баллистики, а будут ли их ракеты начинены ядерным зарядом – вопрос открытый, хотя знающие люди намекают, что все у Ирана в этом смысле хорошо.

Против Израиля все законы больших чисел: рождаемость в еврейской семье сопоставима с показателями просвещенных европейцев, то есть минусовая, тогда как арабские семьи – это в среднем 6-8 детей. Баланс, а точнее, дисбаланс выглядит как 10 млн евреев на 500 млн арабов. Никто, конечно, не говорит, что завтра никакого Израиля не будет – будет, да и не желаем мы ему такой участи – но в перспективе нескольких десятков лет арабский океан сомкнет свои волны над крохотным еврейским архипелагом. Ехать при таких вводных на заработки в Израиль или еще как-то связывать свою судьбу с этой страной, безусловно, харизматичной, представляется все же некоторым безумием. Добро пожаловать в Россию – там надежней.


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URL: https://www.vb.kg/435084
Теги:
Израиль
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