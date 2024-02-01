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В Бишкеке снизился уровень смога

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Воздух Бишкека стал чище по сравнению с предыдущими годами. Об этом на своей странице в Facebook написал главный специалист управления охраны атмосферного воздуха Министерства природных ресурсов, экологии и технического контроля Чынгызбек Абдумалик уулу.

По словам эксперта, в Бишкеке газифицированы 20 423 абонента.

"Было привезено более 850 автобусов, каждый из которых заменил четыре маршрутки, работающие на дизельном топливе. При этом сжигание дизельного топлива было ограничено 200 тоннами в сутки. Горение на Бишкекской санитарной свалке полностью потушено.

Кроме того, в городе было посажено 850 саженцев, в результате чего была создана лесная полоса на 2,3 га.

22 печи предприятия "Бишкектеплоэнерго" были переведены на газовое и альтернативное отопление", - написал Чынгызбек Абдумалик уулу.


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URL: https://www.vb.kg/435086
Теги:
Бишкек, смог
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