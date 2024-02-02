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"Существует мнение, что президентские выборы в КР могут пройти досрочно"

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Стало известно, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров намерен выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок в 2026 году. "ВЭС 24" обратился к политологу Андранику Ованнисяну с просьбой ответить на вопросы, которые возникли после появления данной новости.

Почему, можно сказать, действующий президент заявил о своем намерении раньше, чем у него закончились полномочия? Что стоит за этим заявлением?

– Заявление действующего президента Кыргызстана Садыра Жапарова о намерении баллотироваться на второй срок в 2026 году необходимо рассмотреть сквозь призму следующих внутриполитических событий. Во-первых, среди общественно-политических деятелей Кыргызстана в течение последнего года активно распространялся тезис о готовности Жапарова уступить пост президента председателю ГКНБ К. Ташиеву, который существенно укрепил свое влияние на внутриполитическую конъюнктуру с того момента, как возглавил Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики в 2020 году. Во-вторых, существует мнение, что президентские выборы в Кыргызстане могут пройти досрочно, и уже в этом году.

В этой связи какая программа, на Ваш взгляд, будет у Садыра Жапарова и кто войдет в его штаб, есть ли достойные соратники у действующего главы государства?

– На текущий момент рано говорить о предвыборном штабе, но что касается программы, то здесь с уверенностью можно сказать, что, учитывая местные внутриполитические особенности, в ней будет много красноречивых и эмоциональных речей. В мире в целом в последние годы широко шагает популизм, и политические деятели Кыргызстана, как и любой другой страны, не в силах дистанцироваться от этого тренда. Однако крайне важно, чтобы популизм не стал основной предвыборной программой будущего президента Кыргызской Республики, потому что в стране имеются проблемы, требующие неотлагательных и практических решений. Например, реструктуризация внешнего долга, защита бизнеса, привлечение инвестиций, создание рабочих мест, решение проблем энергодефицита, а также реформы в сфере здравоохранения для укрепления безопасности и здоровья граждан Кыргызстана.

Как Вы считаете, объявление о намерении баллотироваться на второй срок может быть связано с большими внутриполитическими проблемами в стране?

– Так или иначе, внутриполитические процессы взаимосвязаны, однако я не уверен, что решение Жапарова баллотироваться на следующий президентский срок прямо связано с попытками некоторых внутренних сил прийти к власти силовым методом с помощью государственного переворота. Если выборы не будут досрочными, то впереди еще два года, а за этот промежуток времени многое может измениться как внутри Кыргызстана, так и на международной арене. Фактически в Кыргызстане дан старт на предвыборный процесс, но гонка впереди, и в ней многое может измениться.


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URL: https://www.vb.kg/435088
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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